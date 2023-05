Πολιτική

Εκλογές - Τουρκία: Συγχαρητήρια επιστολή της Σακελλαροπούλου στον Ερντογάν για την επανεκλογή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην επιστολή αναφέρει ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών στη βάση του διεθνούς δικαίου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου απηύθυνε συγχαρητήρια επιστολή στον επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην επιστολή αναφέρει ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών στη βάση του διεθνούς δικαίου, με στόχο τη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, καθώς και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Νωρίτερα και «Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς συνεχάρη με επιστολή του τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή του στο αξίωμα και ευχήθηκε ειρήνη και ευημερία στον τουρκικό λαό», σύμφωνα με ενημέρωση από το Μαξίμου.

Από τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως τον Τζο Μπάιντεν περνώντας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων απηύθυναν τα συγχαρητήριά τους στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στην Τουρκία, η οποία του εξασφαλίζει νέα πενταετία στην εξουσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι