Εκλογές - ΝΔ: Το πρώτο προεκλογικό σποτάκι για τις 25 Ιουνίου (βίντεο)

«Για μια Ελλάδα που προχωρά Σταθερά, Τολμηρά, Μπροστά!», αναφέρει ο πρόεδρος της ΝΔ



Το πρώτο προεκλογικό σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου «ανέβασε» στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα που οραματιζόμαστε δεν αφήνει κανέναν πίσω. Θα αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με καλύτερη δημόσια υγεία και σύγχρονη δημόσια παιδεία. Με καλύτερους μισθούς για όλους και λιγότερες ανισότητες. Για μια Ελλάδα που προχωρά Σταθερά, Τολμηρά, Μπροστά!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΝΔ.

Δείτε το βίντεο:

