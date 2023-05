Οικονομία

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: "Τροχάδην" από τον ΑΔΜΗΕ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Με ταχύ ρυθμό προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες και στο χερσαίο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης των υποβρυχίων καλωδίων του έργου τον Μάρτιο του 2023. Η ηλέκτριση της νέας «μεγάλης» διασύνδεσης της Κρήτης (ήδη λειτουργεί η μικρή μέσω Πελοποννήσου) αναμένεται σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ στο τέλος του 2024.

Αυτό προκύπτει από την επιθεώρηση στο εργοτάξιο του Σταθμού Μετατροπής στη Δαμάστα του Ηρακλείου Κρήτης.

«Οι επικεφαλής της Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημερώθηκαν για την ταχεία κατασκευαστική πρόοδο του Σταθμού Μετατροπής, καθώς και για τα επόμενα βήματα υλοποίησης του μεγαλύτερου έργου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024», αναφέρει ο Διαχειριστής

«Η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης. «Η πόντιση των υποβρυχίων καλωδίων ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία τον Μάρτιο του 2023, χάρη στην αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Επικεντρωνόμαστε τώρα στο χερσαίο τμήμα του έργου, που κατασκευάζεται με ταχύ ρυθμό τόσο στην πλευρά της Κρήτης όσο και στην πλευρά της Αττικής».

Ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ εξέφρασε την εκτίμηση ότι, παρά τις τεχνικές δυσκολίες γεωλογικής φύσης που εμφανίστηκαν, περί το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί τα δομικά έργα που εκτελούνται στο εργοτάξιο της Δαμάστας. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η εισαγωγή και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, «ώστε στο τέλος του 2024 να ξεκινήσουμε δοκιμαστικά να ηλεκτρίζουμε τη νέα διασύνδεση και να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο για το οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι».

Δύο από τα συνοδά έργα που υλοποιούνται με την ευκαιρία της ηλεκτρικής διασύνδεσης ξεχώρισε ο κ. Μανουσάκης καθώς, όπως είπε, θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη διάνοιξη δρόμων από το σημείο προσαιγιάλωσης του υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου στην Κορακιά Ηρακλείου μέχρι το Σταθμό Μετατροπής της Δαμάστας, η οποία θα εξυπηρετήσει την οδική σύνδεση της περιοχής με τον ΒΟΑΚ, καθώς και στην επικείμενη υπογειοποίηση των Γραμμών Μεταφοράς στη Δαμάστα που θα έχει ως ένα επιπλέον θετικό αποτέλεσμα για τους κατοίκους, την απομάκρυνση των πυλώνων που βρίσκονται σήμερα κοντά στο χωριό.

Επιπλέον, τα καλώδια οπτικών ινών που έχει εγκαταστήσει η Αριάδνη Interconnection στο πλαίσιο των δύο διασυνδέσεων, θα ενισχύσουν σημαντικά και την τηλεπικοινωνιακή συνδεσιμότητα της Κρήτης, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες διεθνείς, στρατηγικές συνέργειες. «Η διπλή αυτή διασύνδεση θα θωρακίσει ενεργειακά την Κρήτη και θα απελευθερώσει το πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό της, καθιστώντας την έναν ισχυρό εθνικό και περιφερειακό ηλεκτρικό κόμβο. Συνδυαστικά με τα καλώδια οπτικών ινών που έχουμε ποντίσει, το νησί εξελίσσεται και σε έναν σημαντικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο. Οι πρόσφατες συμφωνίες της Grid Telecom με επίκεντρο την Κρήτη για τη διακλάδωση του 2AFRICA, του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών στον κόσμο αλλά και την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, επιβεβαιώνουν τον σημαντικό ρόλο του νησιού και στην κίνηση δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».

Στη σταθερή στήριξη που παρέχει ο ΑΔΜΗΕ στην τοπική κοινωνία της Κρήτης και στην αγαστή συνεργασία που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους του νησιού, και ειδικότερα στην περιοχή του Μαλεβιζίου, αναφέρθηκε επίσης ο κ. Μανουσάκης. «Ο ΑΔΜΗΕ είναι μία εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, και βελτιώνει διαρκώς τη λειτουργία του με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συνεργασία μας με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές εδώ στην Κρήτη είναι υποδειγματική και ενδυναμώνεται διαρκώς».

«Ο ΑΔΜΗΕ στέκεται έμπρακτα δίπλα μας και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Είμαστε περήφανοι που η μεγάλη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, αυτή η σημαντική υποδομή για την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης υλοποιείται στον Δήμο μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. «Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε άριστη συνεργασία με τον Διαχειριστή για το έργο αυτό το οποίο εκτελείται με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους κατοίκους της περιοχής».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια τον Δήμο Μαλεβιζίου με ένα ευρύ φάσμα κοινωφελών έργων συνολικού ύψους 3,6 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων περίπου τα μισά έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και τα υπόλοιπα έργα δρομολογούνται με ταχύ ρυθμό. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οδικά έργα με κύριο την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό Ελ. Βενιζέλου στο Γάζι αλλά και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, τουριστικές υποδομές όπως η ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών στον Δήμο Μαλεβιζίου, σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, δημιουργία παιδικών χαρών, ενίσχυση υποδομών όπως η ανακατασκευή του αγροτικού ιατρείου Δαμάστας, η προμήθεια εξοπλισμού για ακόμη δύο αγροτικά ιατρεία, υπογειοποιήσεις ηλεκτρικών δικτύων, την ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου της Αγ. Πελαγίας που υπέστη καταστροφές μετά τις περυσινές πλημμύρες, αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ά.

Ο ΑΔΜΗΕ συνδράμει επίσης κρίσιμες υγειονομικές δομές της Κρήτης με δωρεές σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ παρέχει υποτροφίες σε ερευνητές του Τμήματος Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ηρακλείου, στηρίζει σταθερά το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου και έχει προχωρήσει σε χορηγία του τοπικού αθλητικού ομίλου Δαμάστας. Επιπλέον, ανταποκρίνεται άμεσα και σε έκτακτες ανάγκες των κατοίκων περιοχής, όπως έπραξε το 2021 μετά τον μεγάλο σεισμό στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου όπου παρείχε οικίσκους στέγασης στους σεισμόπληκτους πολίτες.

