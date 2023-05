Παράξενα

Πάρκαρε πάνω σε... κορμό δέντρου και “έφαγε” μήνυση από Δήμο (εικόνες)

Προκλήθηκαν σοβαρές φθορές στον κορμό και το ριζικό σύστημα του δέντρου.

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήμος Θεσσαλονίκης σε βάρος οδηγού που διαπιστώθηκε να έχει παρκάρει το αυτοκίνητο του επάνω σε πεζοδρόμιο και πιο συγκεκριμένα μέσα σε δενδροδόχο, προκαλώντας σοβαρές φθορές στον κορμό και το ριζικό σύστημα του δέντρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Κασσάνδρου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της πόλης.

Μετά από καταγγελία που δέχτηκε ο δήμος Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, που προχώρησε στην επιβολή προστίμου για παράνομη στάθμευση.

Κατά τον έλεγχο των δημοτικών αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε μετακινηθεί κατά περίπου ένα μέτρο, ενώ στο δέντρο είχε ήδη προκληθεί ζημιά και δεν στηριζόταν σωστά.

Σε αυτοψία που διενήργησε η Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος διαπίστωσε σοβαρή φθορά στον κορμό και στο ριζικό σύστημα του δέντρου, με αποτέλεσμα αυτό να έχει καταστραφεί και να απαιτείται η αντικατάστασή του.

Τη μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος.

Φωτογραφία: typosthes.gr

