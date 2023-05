Υγεία - Περιβάλλον

Δάγκωμα οχιάς: Τα νεότερα για την υγεία της εθελόντριας

Πώς εξελίσσεται η υγεία της 39χρονης, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από δάγκωμα οχιάς.

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 39χρονης εθελόντριας (οργάνωση «Δράση για την Άγρια Ζωή»), η οποία νοσηλεύεται στην Α' ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου μετά από δάγκωμα οχιάς που δέχτηκε την περασμένη Παρασκευή, σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο η ασθενής, τέταρτο 24ωρο μετά το δάγκωμα της οχιάς συνεχίζει να υποστηρίζεται αναπνευστικά, είναι αιμοδυναμικά σταθερή και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται πως η 39χρονη κλήθηκε να απομακρύνει οχιά που εντοπίστηκε στο 30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και στην προσπάθειά της να την απομακρύνει δέχτηκε δάγκωμα από το φίδι.

