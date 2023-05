Υγεία - Περιβάλλον

Δάγκωμα οχιάς: η ερπετολόγος παραμένει σε μηχανική υποστήριξη

Για σημάδια βελτίωσης στην υγεία της 39χρονης, που συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Εντατική, κάνουν λόγοι οι θεράποντες ιατροί.

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 39χρονης, η οποία νοσηλεύεται στην Α' ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Παπανικολάου", μετά από δάγκωμα οχιάς που δέχτηκε την περασμένη Παρασκευή, σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι γιατροί, η ασθενής συνεχίζει να υποστηρίζεται αναπνευστικά και αιμοδυναμικά και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Η 39χρονη κλήθηκε να απομακρύνει οχιά που εντοπίστηκε στο 30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και στην προσπάθειά της να την απομακρύνει δέχτηκε δήγμα από το φίδι.

Αρχικά κατέφθασαν στο σχολείο δύο μοτοσικλετιστές του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια έσπευσε ασθενοφόρο, ο γιατρός του οποίου, λόγω της επιδείνωσης που παρουσίασε, προχώρησε στη διασωλήνωσή της.

Το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο διευθυντής της ΜΕΘ, Νικος Καπραβέλος αναφέρθηκε στο αναφυλακτικό σοκ που υπέστη η 39χρονος και έκανε έκκληση προς όλους όσοι δεχθούν δήγμα φιδιού, σκορπιού ή σφίγγας να αποφύγουν τα γιατροσόφια και να σπεύσουν να λάβουν ιατρική βοήθεια:

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 μίλησε ο Παναγιώτης Παφίλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας, για τα δηλητηριώδη είδη φιδιών που ζουν στην Ελλάδα, τις περιοχές όπου απαντώνται, αλλά και όσα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος για την συμπεριφορά των φιδιών:

