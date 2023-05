Αθλητικά

ΤΣΣΚΑ – Μιλουτίνοφ: “Διαζύγιο” μετά από 4 χρόνια

Ο 28χρονος σέντερ, που ψάχνει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, βρίσκεται σε συζητήσεις με Ολυμπιακό και Βίρτους Μπολόνια.

Παρελθόν αποτελεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τη ρωσική ομάδα να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και να ευχαριστεί τον Σέρβο για την προσφορά του στον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας αναφέρει τα εξής: «Σε ευχαριστούμε Νίκο. Με τη λήξη του συμβολαίου του, ο σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοβ αποχωρεί από την ομάδα μας. Προς απογοήτευση όλων των φιλάθλων της ΤΣΣΚΑ, η τετραετής πορεία του Σέρβου σέντερ στην ομάδα μας έφτασε στο τέλος της».

Στη σεζόν που μας πέρασε, ο Μιλουτίνοφ είχε 16,1 πόντους και 9,1 ριμπάουντ στη VTB League.

