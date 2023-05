Κοινωνία

Χαλάνδρι: Απόδραση κρατούμενου από το Αστυνομικό Τμήμα

Πως κατάφερε να ξεφύγει από τον φρουρό που τον συνόδευε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πήδηξε από τον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αστυνομικές Αρχές, καθώς κρατούμενος απέδρασε από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου την Τρίτη.

Ο κρατούμενος που απέδρασε είναι ένας Ρομά, 27 ετών, που είχε συλληφθεί, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κρατούμενος προφασίστηκε ότι ήθελε να πάει στην τουαλέτα και ενώ τον οδηγούσε σε αυτήν ο φρουρός, ο συλληφθείς έσπρωξε τον αστυνομικό και κατάφερε να ξεφύγει, πηδώντας, όπως αναφέρεται, από το παράθυρο του πρώτου ορόφου του κτηρίου.

Από την στιγμή εκείνη έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του 27χρονου.

