Βόρεια Κορέα: ο στρατιωτικός δορυφόρος και οι παγκόσμιες αντιδράσεις (εικόνες)

Η απόπειρα του καθεστώτος της Βόρειας Κορεάς να εκτοξεύσει στρατιωτικό δορυφόρο μπορεί να ήταν αποτυχημένη, έθεσε σε εγρήγορση όμως την παγκόσμια κοινόητα.

Η προσπάθεια της Βόρειας Κορέας να θέσει σήμερα στρατιωτικό δορυφόρο συλλογής πληροφοριών σε τροχιά απέτυχε, καθώς ο πύραυλος και το φορτίο του κατέπεσαν «στη θάλασσα», σύμφωνα με το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ανακοίνωση της βορειοκορεατικής κυβέρνησης που μετέδωσε το πρακτορείο εξηγεί πως ο «νέος» πύραυλος Cheollima-1, που μετέφερε τον «στρατιωτικό δορυφόρο αναγνώρισης», συνετρίβη στα ανοικτά των δυτικών ακτών της κορεατικής χερσονήσου, στην Κίτρινη Θάλασσα, αφού «έχασε ώθηση εξαιτίας της ανώμαλης εκκίνησης λειτουργίας» του δεύτερου σταδίου του κινητήρα του.

Η βλάβη οφειλόταν στην «χαμηλή αξιοπιστία και σταθερότητα» αυτού του νέου κινητήρα, πάντα κατά το KCNA, που διευκρίνισε ότι βορειοκορεάτες επιστήμονες εξετάζουν τα αίτια της αποτυχίας και ότι θα γίνει νέα εκτόξευση «το συντομότερο δυνατόν».

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε πως δυνάμεις του ανέκτησαν, εν μέρει τουλάχιστον, τα συντρίμμια, δίνοντας στη δημοσιότητα οπτικό υλικό.

Η εκτόξευση προκάλεσε σύγχυση στη Νότια Κορέα, όπου ο δήμος της Σεούλ έστειλε στα κινητά κατοίκων της μητρόπολης μήνυμα που προειδοποιούσε πως υπήρχε ενδεχόμενο να χρειαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους, όπως και συναγερμό στην Ιαπωνία, όπου οι αρχές προειδοποίησαν μέσω του συστήματος J-Alert τους κατοίκους στην Οκινάουα (νότια) ότι ίσως καλούνταν να σπεύσουν σε καταφύγια. Το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε κατόπιν πως το μήνυμα εστάλη «κατά λάθος», ενώ οι ιαπωνικές αρχές τερμάτισαν, λίγη ώρα αφού τον κήρυξαν, τον συναγερμό.

Σεούλ, Τόκιο και Ουάσιγκτον «καταδίκασαν» την εκτόξευση, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η προεδρία των ΗΠΑ στηλίτευσε την κίνηση, που «αυξάνει τις εντάσεις» στην περιοχή κι «εγείρει κίνδυνο αποσταθεροποίησης της κατάστασης ασφαλείας στην περιφέρεια και πέραν αυτής».

«Η υποτιθέμενη εκτόξευση δορυφόρου χρησιμοποιεί τεχνολογίες που συνδέονται άμεσα με το πρόγραμμα κατασκευής διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας», ανέφερε ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Άνταμ Χοτζ, εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

«Δεν κλείνουμε την πόρτα στη διπλωματία, αλλά η Πιονγκγιάνγκ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις προκλήσεις της και να επιλέξει τον διάλογο», συνέχισε το κείμενο του Λευκού Οίκου, αξιώνοντας «όλες» οι χώρες να «καταδικάσουν» την εκτόξευση. Η αρχές των ΗΠΑ «θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της αμερικανικής επικράτειας και των συμμάχων τους, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας», κατέληξε το δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα ότι η ακτοφυλακή της ειδοποιήθηκε από τη Βόρεια Κορέα για την προσεχή εκτόξευση δορυφόρου, κατ’ αυτή προκάλυψη για τη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου. Τα δύο είδη πυραύλων βασίζονται γενικά στις ίδιες τεχνολογίες.

Κατά το Τόκιο, η Πιονγκγιάνγκ διευκρίνισε στην ιαπωνική ακτοφυλακή πως η εκτόξευση επρόκειτο να γίνει μεταξύ 31ης Μαΐου και 11ης Ιουνίου και ότι συντρίμμια αναμενόταν να καταπέσουν σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κίτρινη Θάλασσα, στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και στη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων.

Η Βόρεια Κορέα είχε ήδη δοκιμάσει το 2012 και το 2016 πυραύλους που κατ’ αυτή είχαν θέσει σε τροχιά δορυφόρους, περνώντας πάνω από την Οκινάουα (νότια Ιαπωνία).

Το Τόκιο τόνισε διά του κυβερνητικού εκπροσώπου Χιροκάζου Ματσούνο πως «καταδικάζει σθεναρά» την εκτόξευση, που χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ακριβώς αυτό το στοιχείο επισήμανε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα εκπρόσωπός του ανέφερε πως «καταδικάζει σθεναρά» την εκτόξευση, που «αντίκειται» προς αποφάσεις του ΣΑ, αξιώνοντας η Πιονγκγιάνγκ να ξαναπάρει τον δρόμο της «αποπυρηνικοποίησης» της κορεατικής χερσονήσου.

Οι εντάσεις στην περιοχή έχουν αυξηθεί ραγδαία από την περασμένη χρονιά, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει πολλαπλασιάσει τις οπλικές δοκιμές καθώς ο ηγέτης της Κιμ Γιονγκ Ουν πλέον χαρακτηρίζει το καθεστώς πυρηνικής δύναμης της χώρας του «αμετάκλητο» κι έχει πει πως θέλει η Πιονγκγιάνγκ να αποκτήσει το «μεγαλύτερο» πυρηνικό οπλοστάσιο «στον κόσμο», μοιάζοντας να κλείνει οριστικά την πόρτα στις διαπραγματεύσεις για την αποπυρηνικοποίηση.

Η σημερινή εκτόξευση ήταν η έκτη προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να θέσει δορυφόρο σε τροχιά και η πρώτη από το 2016.

Πηγή προσκείμενη στη νοτιοκορεατική προεδρία προεξόφλησε πως ενδεχόμενη νέα προσπάθεια της Βόρειας Κορέας να θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο θα ως την 11η Ιουνίου.

Χθες Τρίτη το KCNA μετέδωσε δηλώσεις του Ρι Πιονγκ Τσολ, αντιπροέδρου της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών, κατά τον οποίο ο δορυφόρος θα επέτρεπε να «αντιμετωπιστούν οι επικίνδυνες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και των υποτελών τους», καθώς θα επιτρέπει «τη συλλογή πληροφοριών για τις στρατιωτικές ενέργειες του εχθρού σε πραγματικό χρόνο».

