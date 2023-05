Συνταγές

Ψαρονέφρι με λαχανικά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε, με τους τηλεεθατές της εκπομπής "Το Πρωινό", τα μυστικά που θα "απογειώσουν" την συνταγή.

Συνταγή για μαριναρισμένο ψαρονέφρι με ψητά λαχανικά ετοίμασε την Τετάρτη και έδειξε στους τηλεθεατές βήμα - βήμα, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, "Τι καλύτερο για το κυριακάτικο τραπέζι από ψαρονέφρι στο φούρνο. Μία συνταγή εύκολη από την Αργυρώ με πολλά λαχανικά για ένα γεύμα ελαφρύ αλλά ταυτόχρονα και πολύ γευστικό. Η μαρινάδα, μέσα στην οποία βάζετε το κρέας, νοστιμεύει ακόμα περισσότερο το φαγητό και κάνει το ψαρονέφρι ζουμερό και τρυφερό με υπέροχα αρώματα. Το μέλι και η μουστάρδα είναι βασικά συστατικά στην μαρινάδα για να γίνει το πιο φανταστικό ψαρονέφρι. Επίσης, τα ψητά λαχανικά, όπως πιπεριές, μελιτζάνες και μανιτάρια μαζί με το μπαλσάμικο ξύδι ταιριάζουν καταπληκτικά με το κρέας και δημιουργούν ένα φαγητό στο φούρνο που γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά".

Υλικά για το μαριναρισμένο ψαρονέφρι με ψητά λαχανικά

800 γραμ. ψαρονέφρι (2 κομμάτια)

Για τη μαρινάδα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. ελαιόλαδο 2 κ.σ. μουστάρδα

2 κ.σ. μπαλσάμικο

1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένο

1 κ.γλ. μέλι

1 κ.γλ. ρίγανη ή θυμάρι

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τα ψητά λαχανικά

2 μελιτζάνες τσακώνικες

2 μεγάλα κρεμμύδια άνυδρα κόκκινα

3 πιπεριές χρωματιστές

6 ασπρομανίταρα μεγάλα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μπαλσάμικο

1/2 κ.γλ. θυμάρι

1/2 κ.γλ. ρίγανη

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση για το μαριναρισμένο ψαρονέφρι με ψητά λαχανικά

Μαρινάδα για το ψαρονέφρι

Σε ένα μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το βαλσαμικό ξύδι, το μέλι, το σκόρδο, τη μουστάρδα, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.

Τα χτυπάμε με ένα πιρούνι να ενωθούν.

Κόβουμε το ψαρονέφρι σε φέτες 2 εκ.

Αλείφουμε κάθε φέτα γύρω γύρω με τη μαρινάδα.

Τοποθετούμε σε σκεύος το κρέας, κοντά το ένα κομμάτι στο άλλο και ρίχνουμε όση μαρινάδα περισσέψει από πάνω.

Σκεπάζουμε καλά και τα αφήνουμε στο ψυγείο το λιγότερο 1 ώρα.

Για τα ψητά λαχανικά

Κόβουμε τις μελιτζάνες σε φέτες, τα κρεμμύδια και τις πιπεριές σε τέταρτα και τα μανιτάρια στη μέση.

Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί 35 εκ.

Βάζουμε όλα τα λαχανικά στο ταψί.

Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το βαλσαμικό ξύδι.

Πασπαλίζουμε με τα μυρωδικά.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Ανακατεύουμε με τα χέρια τα λαχανικά.

Βάζουμε το ταψί στη μεσαία σχάρα και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στον αέρα για 25΄ μεχρι να μακακώσουν τα λαχανικά.

Ακουμπάμε το μαριναρισμένο ψαρονέφρι πάνω στα ψητά λαχανικά και περιχύνουμε με όση μαρινάδα έχει απομείνει στο μπολ.

Συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15?.

Σερβίρουμε το ψαρονέφρι με τα ψητά λαχανικά.

