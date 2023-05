Αθλητικά

Παναθηναϊκός: τέλος ο Κουρμπέλης από το τριφύλλι

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη λύση της συνεργασίας με τον μέχρι τώρα αρχηγό του "τριφυλλιού".

Τίτλοι... τέλος έπεσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (31/5) στη σχέση του Δημήτρη Κουρμπέλη με τον Παναθηναϊκό, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν ξεχωριστούς δρόμους έπειτα από 6,5 χρόνια κοινής πορείας. Ο επί μία εξαετία αρχηγός του «τριφυλλιού», δεν αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσαν οι «πράσινοι» και πλέον όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Τραμπζονσπόρ.

Η προσφορά του Παναθηναϊκού αφορούσε νέο τριετές συμβόλαιο με αύξηση αποδοχών 30% (από 500.000 ευρώ, σε 650.000 ευρώ συν μπόνους), την στιγμή που η πρόταση της περσινής πρωταθλήτριας Τουρκίας -για συμβόλαιο έως το 2026- είχε φτάσει τις 900.000 ευρώ «καθαρά» σε ετήσια βάση, συν εφικτά μπόνους 200.000 ευρώ.

Ο 29χρονος μέσος αμφιταλαντεύτηκε για αρκετές ημέρες, «ζυγίζοντας» όλα τα δεδομένα των προτάσεων που είχε στα χέρια του κι εντέλει την Τετάρτη (31/5) αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του και να κλείσει τον κύκλο του στο «τριφύλλι».

Ο Κουρμπέλης επικοινώνησε με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, αρνήθηκε ευγενικά την πρόταση που του κατατέθηκε και μέσα στις επόμενες ημέρες (ή και ώρες) αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ ως ελεύθερος.

Ο Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωσή του τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην ομάδα κι όλα όσα έδωσε για 6,5 χρόνια στον σύλλογο. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικύ «τριφυλλιού»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της μετά από 6,5 χρόνια με τον Δημήτρη Κουρμπέλη.

Ο Δημήτρης αποκτήθηκε το Δεκέμβριο του 2016 από τον Αστέρα Τρίπολης και έγινε αμέσως βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού, όντας ένας από τους αρχηγούς του μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2020, μετά τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, που τον κράτησε εκτός δράσης για 14 μήνες. Επανήλθε τον Φεβρουάριο του 2022 και συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι και το τέλος της φετινής περιόδου.

Συνολικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε τις 174 συμμετοχές (οι 149 στο πρωτάθλημα), πέτυχε 8 γκολ, πανηγύρισε το Κύπελλο του 2022 και χρίστηκε διεθνής, έχοντας παίξει 30 φορές με την Εθνική ομάδα.

Τον ευχαριστούμε για την πολυετή προσφορά του και του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

Μετά την παραπάνω εξέλιξη οι «πράσινοι» θα κινηθούν πλέον στην αγορά για την απόκτηση (βασικού) παίκτη που θα αγωνίζεται στο «6» και στο «8», έχοντας ήδη τσεκάρει αρκετές περιπτώσεις απ' το εξωτερικό, προκειμένου να γίνει μία συνολική αναβάθμιση στον αξονα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού.

