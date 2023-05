Αθλητικά

Ο Μέσι επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα;

Μετά το ραντεβού του Λαπόρτα με τη διοργανώτρια ανοίγει η πόρτα της επιστροφής για τον Αργεντινό σούπερ σταρ



Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έρχεται ο Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταφέρει ο Χεράρδ Ρομέρο, το μίτινγκ των Καταλανών με την La Liga ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά και από το περιβάλλον του Ζοάν Λαπόρτα βγαίνει πως υπήρχε πρόοδος ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μάλιστα, όλα δείχνουν πως η διοργανώτρια αρχή θα ανάψει το πράσινο φως δίνοντας το «ΟΚ» στην Μπαρτσελόνα ώστε να καταθέσει επίσημη πρόταση στον Λιονέλ Μέσι, με σκοπό να καταφέρει την ιστορική επιστροφή του και να φορέσει ξανά τα μπλαουγκράνα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η τελική απάντηση της La Liga στην Μπαρτσελόνα, η οποία θα επηρεάσει τις εξελίξεις γύρω από το… σίριαλ του καλοκαιριού.

Έδωσε… διορία στην Μπαρτσελόνα ο Λιονέλ Μέσι!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ενημέρωσε τους «μπλαουγκράνα», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, πως έχουν δέκα ημέρες στη διάθεσή τους.

Τι σημαίνει αυτό; Πως αν οι Καταλανοί δεν του έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση, καθώς όλες ως τώρα είναι ανεπίσημες και σε φιλολογικό επίπεδο, τότε ο 35χρονος αναμένεται να αφήσει στην άκρη το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην αγαπημένη του ομάδα και να εξετάσει τις υπόλοιπες περιπτώσεις που θα έχει στα χέρια του.

Η Μπαρτσελόνα, λοιπόν, θα περιμένει με αγωνία την La Liga για το αν θα της δώσει το οριστικό «ΟΚ», εγκρίνοντας το πλάνο βιωσιμότητας του συλλόγου. Μία από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει δε, ο Αργεντινός έχει ζητήσει να πάρει το "10" στην πλάτη και πάλι, νούμερο το οποίο έχει ο Άνσου Φάτι.

Ειδάλλως, ο Μέσι θα ασχοληθεί με τις άλλες προτάσεις που έχει στα χέρια του. Όπως το 1,2 δισ. ευρώ για μια διετία από την Αλ Χιλάλ, αλλά και το ενδιαφέρον που έχει από συλλόγους της Premier League.

