Ναδάλ: Στη Χαλκιδική ο κορυφαίος τενίστας (εικόνες)

Ο θρύλος του τένις, Ράφα Ναδάλ, ταξίδεψε στην Χαλκιδική για το προπονητικό κέντρο τένις που φέρει το όνομά του



Λίγους μήνες προτού βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του, ο Ράφα Ναδάλ ταξίδεψε στην Χαλκιδική.

Σκοπός του ταξιδιού του 22 φορές νικητή Grand Slam ήταν να επισκεφθεί το μοναδικό στην Ευρώπη, Rafa Nadal Tennis Center, που βρίσκεται στο Sani Resort, το θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στο οποίο διδάσκονται εξατομικευμένα προγράμματα του αθλήματος για παίκτες όλων των ηλικιών και επιπέδων.

Το Rafa Nadal Tennis Center στο Sani Resort, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Rafa Nadal Academy by Movistar στην Μαγιόρκα με το Sani Resort του Ομίλου Sani/Ikos και υποδέχεται λάτρεις του τένις για ξεχωριστές εμπειρίες και προπονήσεις.

Διαθέτει σπουδαίες εγκαταστάσεις, με 8 χωμάτινα γήπεδα και εξειδικευμένους προπονητές, που χρησιμοποιούν τις ίδιες προπονητικές μεθόδους με αυτές του Ράφα Ναδάλ.

Η ακαδημία προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα προπονήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επισκέπτη, αλλά και κριτήρια όπως η ηλικία, η φυσική κατάσταση και η εμπειρία.

Το Rafa Nadal Tennis Center είναι μέρος ενός συνόλου μοναδικών εμπειριών που προσφέρει το πολυβραβευμένο Sani Resort στην Χαλκιδική, όπως καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις οικοτουρισμού, εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον ασύγκριτης πολυτέλειας και φυσικής ομορφιάς.

Πηγή: sport-fm.gr

