Γεωργούλης - Άρση ασυλίας: Την Πέμπτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ψηφοφορία

Τι δήλωσε η συνήγορος του ευρωβουλευτή για την ψηφοφορία.



Αύριο 1η Ιουνίου, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη κατόπιν αιτήματος των βελγικών αρχών για καταγγελία βιασμού που έχει γίνει εις βάρος του προ τριετίας.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα των βελγικών αρχών ανακοίνωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα στις 17 Απριλίου και στις 30 Μαίου η Επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε ομόφωνα υπέρ της άρσης της ασυλίας του κ. Γεωργούλη.

Η συνήγορος του ευρωβουλευτή, κ. Σταματία Μάλλα, σε σημερινή δήλωσή της αναφέρει τα εξής:

«Η επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο κ. Γεωργούλης παραιτήθηκε από το δικαίωμα ακρόασης προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία άρσης ασυλίας του, καθώς και τη θέση του ίδιου, ο οποίος πολλάκις δήλωσε ότι επιθυμεί την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, διαβίβασε στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εγκριτική της απόφαση, προκειμένου αυτή να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Σημειωτέον είναι ότι το Κοινοβούλιο μπορεί εύλογα να λάβει υπόψιν τη θέση του ευρωβουλευτή προκειμένου να αποφασίσει αν θα άρει ή όχι την ασυλία του και έτσι η θέση του κ. Γεωργούλη υπέρ της άρσης παίζει καταλυτικό ρόλο για την ταχύτερη πρόοδο της διαδικασίας».

Η κ. Σταματία Μάλλα ανέφερε επίσης ότι ο κ. Γεωργούλης είχε προτείνει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Βελγίου να εμφανισθεί και να παράσχει εξηγήσεις, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω του ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης της ασυλίας του. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης της ασυλίας του στον συντομότερο δυνατό χρόνο χαρακτηρίζεται «θετική» από τη δικηγόρο του, καθώς κατόπιν τούτου ο κ. Γεωργούλης αναμένεται να κληθεί από τις αρχές «προκειμένου να καταθέσει και να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της καταγγελίας και των διαλαμβανομένων στη δικογραφία».

