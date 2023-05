Οικονομία

ΣΕΤΕ: Νέος πρόεδρος ο Γιάννης Παράσχης

O Γιάννης Παράσχης πήρε τη σκυτάλη από τον Γιάννη Ρέτσο, ο οποίος συμπλήρωσε δύο θητείες στην θέση του προέδρου του συνδέσμου.

Νέα εποχή ξεκίνησε για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με την εκλογή του Γιάννη Παράσχη στη θέση του προέδρου.

Ο κ. Παράσχης εξελέγη από το διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε κατά τις αρχαιρεσίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΤΕ που συγκλήθηκε σήμερα.

Διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο κ. Παράσχης πήρε τη σκυτάλη από τον Γιάννη Ρέτσο, ο οποίος συμπλήρωσε δύο θητείες στην θέση του προέδρου του συνδέσμου.

