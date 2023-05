Κόσμος

Καναδάς: 16 παιδιά τραυματίστηκαν από πτώση στο Οχυρό Γιβραλτάρ του Γουίνιπεγκ

Τρία από τα παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πώς συνέβη το ατύχημα.

(εικόνα αρχείου)



Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, οι 16 εκ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σήμερα, έπειτα από μια πτώση μέσα στο ιστορικό Οχυρό Γιβραλτάρ του Γουίνιπεγκ, στην επαρχία Μανιτόμπα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Καναδά CBC, επικαλούμενη έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα πάντα με το CBC, οι τραυματίες είναι ένας ενήλικος και 16 παιδιά ηλικίας 10-11 ετών. Τρία από τα παιδιά νοσηλεύονται σε μη σταθερή κατάσταση.

Αξιωματούχοι της πόλης με τους οποίους επικοινώνησε το πρακτορείο Reuters δεν γνώριζαν περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

«Σήμερα στις 9.55 π.μ. δεχτήκαμε μια κλήση από το Πάρκο Γουίτιερ, για μια σχολική ομάδα που έπεσε» ανέφερε η πυροσβεστική του Γουίνιπεγκ.

