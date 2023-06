Κόσμος

Υποκλοπές - Μελόνι: Δεν γίνονται παρακολουθήσεις δημοσιογράφων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας υποχρεώθηκε να απαντήσει σε όσα αναφέρονται σε βιβλίο για τις παρακολουθήσεις προσωπικοτήτων στην χώρα.

Η ιταλική κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι διέψευσε την Τετάρτη πως γίνονται υποκλοπές επικοινωνιών δημοσιογράφων και πολιτικών, με ανακοίνωση του υφυπουργού προεδρίας Αλφρέντο Μαντοβάνο.

«Ουδέποτε ενέκρινα, αφότου ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνηση, υποκλοπές με στόχο δημοσιογράφους ή πολιτικούς», διαβεβαίωσε ο κ. Μαντοβάνο.

Η διάψευση ακολουθεί τη δημοσίευση βιβλίου των δημοσιογράφων Λουίτζι Μπιζινιάνι και Πάολο Μαντρόν, που τιτλοφορείται «Οι ισχυροί στους καιρούς της Τζόρτζα», κατά το οποίο η κυρία Μελόνι «ενημερώθηκε» λίγο προτού αναλάβει τα καθήκοντά της πως «αρκετές προσωπικότητες» τελούν υπό παρακολούθηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι επισήμανε στην εφημερίδα La Repubblica ότι «προληπτικές» υποκλοπές μπορούν να γίνονται νόμιμα από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά μόνο αν κινδυνεύει η κρατική ασφάλεια.

Ο κ. Ρέντσι κάλεσε τον κ. Μαντοβάνο να «διαψεύσει καθαρά» πως παρακολουθούνται οι επικοινωνίες δημοσιογράφων και πολιτικών.

Ο υφυπουργός προεδρίας δήλωσε έτοιμος να προσκομίσει «όλες τις πληροφορίες που κρίνεται πως είναι χρήσιμες» στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια της Δημοκρατίας (COPASIR), καθ’ ύλη αρμόδια για τον έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά

Παράσυρση πεζού: νεκρός άνδρας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Europa League: Η Σεβίλη κατέκτησε το τρόπαιο (εικόνες)