Οικονομία

Ένοπλη ληστεία σε φούρνο: “Ευτυχώς που ο κλέφτης πήρε τα λεφτά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει ο ιδιοκτήτης του φούρνου για την σκηνή της ληστείας, στην διάρκεια της οποίας ο δράστης κόλλησε το όπλο στην ανιψιά του.

Για την ληστεία σε φούρνο των βορείων προαστίων, υπό την απειλή όπλου, μίλησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, έδωσε στην δημοσιότητα, μέσω του ΑΝΤ1 και νέες εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν τον δράστη να κολλάει το όπλο του στο κεφάλι της υπαλλήλου και ανιψιάς του ιδιοκτήτη, ζητώντας της να του δώσει όσα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο.

«Πήρε 700-800 ευρώ. Ευτυχώς που πήρε τα λεφγά, αλλιώς δεν ξέρουμε τι μπορεί να έκανε», επεσήμανε ο επιχειρηματίας, προσθέτοντας ότι «υπήρχαν δύο πελάτισσες στο κατάστημα που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα».

Περιέγραψε ότι «το όπλο το κόλλησαν στον κρόταφο της υπαλλήλου, που είναι και ανιψιά μου. Έχουν περάσει δύο ημέρες, τώρα έχει αρχίσει και συνέρχεται».

«Είναι πρώτη φορά που μας κλέβουν στα 20 χρόνια λειτουργίας του φούρνου, εύχομαι να είναι και η τελευταία», είπε ο ιδιοκτήτης του φούρνου, που αστειεύτηκε και με τον Γιώργο Παπαδάκη, καθώς ξεκινούν αμφότεροι δουλειά την ίδια ώρα, στις 03:00 την νύχτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παράσυρση πεζού: νεκρός άνδρας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Europa League: Η Σεβίλη κατέκτησε το τρόπαιο (εικόνες)

Ουκρανία - Κίεβο: νεκρά παιδιά από ρωσική επιδρομή (εικόνες)