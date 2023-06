Life

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: “Χάνει” τις Πανελλαδικές - Βίαιη μεταγωγή στο Εφετείο

Για στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κάνει λόγο ο καταδικασμένος δολοφόνος της Καρολάιν, που μετήχθη βιαίως στο Εφετείο. Πάντως, εννέα άτομα θα τον "περιμένουν" κανονικά στο Εξεταστικό Κέντρο!

Με ένταση ξεκίνησε η σημερινή ακροαματική διαδικασία στο Εφετείο για την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς και του σκύλου της, στα Γλυκά Νερά, καθώς σε ένοικο διπλανού σπιτιού από εκείνο όπου έγινε το φρικτό έγκλημα, γίνονταν ερωτήσεις για το κατά πόσο αγαπούσε τα ζώα ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του συνηγόρου της οικογένειας του θύματος, αλλά και τα σχόλια του κατηγορούμενου.

Ο κατηγορούμενος στο Εφετείο και πρωτοδίκως καταδικασμένος σε ισόβια τον φόνο της νεαρής μητέρας βρίσκεται σε αναστάτωση, όπως είπε ο συνήγορος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, καθώς όπως καταγγέλλει διατάχθηκε έκτακτη μεταγωγή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου από τις Φυλακές Μαλανδρίνου στο Εφετείο, στο οποίο δεν παρέστη προχθές, στέλνοντας επιστολή ότι θέλει να προετοιμαστεί για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

«Διατάχθηκε έκτακτη μεταγωγή. Όχι από υπαιτιότητα του, στερείται το δικαίωμα της συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς δεν υπάρχει η «πολυτέλεια» και ο χρόνος για να γυρίσει πίσω στις Φυλακές Μαλανδρίνου, ώστε να δώσει αύριο το πρώτο μάθημα στις Πανελλαδικές. Επιλέχθηκε μια ημέρα (ενν: για συνέχιση της δίκης), χωρίς να υπάρχει θέμα χρόνου και παραγραφής», είπε ο δικηγόρος στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης προσέθεσε ότι «η Πολιτεία δεν μπορεί να τον γυρίσει σήμερα στο Μαλανδρίνο για να πάρει μέρος αύριο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Χάνει το πρώτο μάθημα και αυτό είναι σημαντικό. Στερείται ένα δικαίωμα του. Δεν μπορεί το σωφρονιστικό σύστημα να λέει «θέλουμε ένας κρατούμενος να πάρει μέρος στις Εξετάσεις, να αλλάξει τον χαρακτήρα του» και από την άλλη να μην το διασφαλίζουμε».

Παράλληλα, επιτέθηκε στον Αθανάσιο Χαρμάνη, συνήγορο της οικογένειας της Καρολάιν Κράουτς, ο οποίος προχθές δήλωσε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν θα έπρεπε να υποβάλλεται σε κόπο για να περάσει στην Νομική μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αφού λόγω του υποκριτικού ταλέντου του θα μπορούσε να περάσει χωρίς εξετάσεις στην δραματική σχολή, κάνοντας λόγο για ασέβεια και προσπάθεια υποβάθμισης του χαρακτήρα του κατηγορούμενου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Κωνσταντίνος Δούνας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιάς Εκπαίδευσης Φωκίδας, είπε ότι παρότι δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στις εξετάσεις ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, το Εξεταστικό Κέντρο στις Φυλακές Μαλανδρίνου θα λειτουργήσει κανονικά, γεγονός που θα σημάνει την απασχόληση επταμελούς επιτροπής, καθώς και του πληρώματος περιπολικού που θα μεταφέρει στο σωφρονιστικό κατάστημα τα θέματα των Πανελλαδικών.

«Περιμέναμε τρεις κρατούμενους να δώσουν Πανελλαδικές, είπαμε να φτιάξουμε Εξεταστικό Κέντρο μέσα στις Φυλακές για να μην ταλαιπωρηθούν οι υποψήφιοι. Τελικά θα ερχόταν ένας, αλλά τώρα, στο πρώτο μάθημα δεν θα έρθει ούτε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγραφεί η απουσία του και για να πάει στο βαθμολογικό κέντρο το γραπτό του, για να μηδενιστεί», δήλωσε ο κ. Δούνας.

