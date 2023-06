Ant1news - Η γνώμη σου μετράει: Η κοστολόγηση στα προγράμματα των κομμάτων

Πολιτική

Πρώτη ημέρα του εκλογικού μήνα και τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, όλοι τους με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες στις 25 Ιουνίου, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί και πάλι τα τελευταία 24ώρα μια σειρά από καταγγελίες για fake news και αντιφατικές δηλώσεις στελεχών κομμάτων σχετικά με τα οικονομικά τους προγράμματα.

Σήμερα, σας καλούμε να πάρετε θέση και να δώσετε την δική σας απάντηση σχετικά με το κατά πόσο θεωρείται ωφέλιμο να υπάρχει κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων από μία επίσημη Αρχή.

