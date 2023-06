Κοινωνία

Τροχαίο στην Κηφισίας: συνελήφθη ο άνδρας που παρέσυρε κοριτσάκι και ηλικιωμένη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε μαζί με την ηλικιωμένη γυναίκα που το συνόδευε.

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε το 3χρονο κορίτσι και την οικιακή βοηθό που το συνόδευε στη Λεωφόρο Κηφισίας. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στο νοσοκομείο βρίσκονται και οι γονείς του.

Η γυναίκα που ήταν μαζί με το παιδί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι περίπου 70 ετών. Τόσο η οικιακή βοηθός όσο και το παιδί είναι γεωργιανής καταγωγής.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η μηχανή κινούμενη στο ρεύμα προς Κηφισιά παρέσυρε τη γυναίκα και το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθούσαν να περάσουν κάθετα τον δρόμο όταν η μηχανή ανέπτυξε ταχύτητα και τις παρέσυρε.

