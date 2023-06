Κοινωνία

Δίκη ντράμερ - ασέλγεια σε 6χρονη: Οι ποινές που του επιβλήθηκαν

Ποια ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον 70χρονο ντράμερ. Ποια ελαφρυντικά του αναγνωρίστηκαν.

Σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή, καταδικάστηκε ο πρώην ντράμερ γνωστού συγκροτήματος, ο οποίος κρίθηκε κρίθηκε ένοχος για τη μία από τις τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης κοριτσιών που αντιμετώπιζε.

Παράλληλα, το δικαστήριο του αναγνώρισε και τα δύο ελαφρυντικά που αιτήθηκαν οι δικηγόροι του. Αυτά, του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Η αναστολή του χορηγήθηκε με την επιβολή του περιοριστικού όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ωστόσο, ο πρώην ντράμερ θα επιστρέψει στη φυλακή καθώς εκτίει άλλη ποινή, κάθειρξη 5 ετών, που του έχει επιβληθεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου στον Ωρωπό την περίοδο 2011-2013.

Το δικαστήριο απάλλαξε τον Γιώργο Γιαννόπουλο από τις άλλες τρεις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που αντιμετώπιζε, καθώς έκρινε πως στις συγκεκριμένες έχει τελεστεί αδίκημα πλημμεληματικού χαρακτήρα που έχει πλέον παραγραφεί. Όπως είπε ο πρόεδρος της έδρας «Δεν είχαν διάρκεια και ένταση οι πράξεις. Έγιναν πάνω από τα ρούχα και ήταν στιγμιαίες».

