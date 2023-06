Life

“Ζωή” στο ANT1+ με την Μαρία Καβογιάννη για την ψυχική υγεία (εικόνες)

Η καταπίεση που δημιουργείται μέσα από την ανάγκη τελειότητας βρίσκεται στο επίκεντρο του 10ου επεισόδιο της σειράς ANT1+ Original, «ΖΩΗ», με την Μαρία Καβογιάννη.

Το δέκατο επεισόδιο της ANT1+ Original σειράς «ΖΩΗ» έρχεται αυτή την Παρασκευή, 2 Ιουνίου, με πρωταγωνιστές της ιστορίας τους αγαπημένους ηθοποιούς Άκη Σακελλαρίου και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στο πλευρό της Μαρίας Καβογιάννη. Θέμα του επεισοδίου είναι ένα σύγχρονο ζήτημα που απασχολεί όλους μας. Η ιστορία αυτή, που ξεκίνησε στο ένατο επεισόδιο της σειράς και θα ολοκληρωθεί αυτή την Παρασκευή, επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία, ζήτημα που στις μέρες μας εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού.

Η ανάγκη της τελειότητας και του αψεγάδιαστου, μέσα κι έξω, σε συνδυασμό με την καταπιεσμένη επιθυμία, πολλές φορές είναι αποτέλεσμα μιας κρίσης ταυτότητας που απειλεί την ψυχική μας υγεία. Θυσιάζοντας την εσωτερική μας γαλήνη, κυνηγάμε το ανέφικτο ζώντας με βάση όσα θέλουν ή μας επιβάλλουν οι άλλοι, αγνοώντας τις δικές μας επιθυμίες. Όταν ο στόχος γίνεται βάσανο, έρχεται η στιγμή να αγαπήσουμε τον εαυτό μας όπως είναι, με όσα αντέχει να κάνει και να πορευτούμε με όσα χρειαζόμαστε πραγματικά για να είμαστε ευτυχισμένοι.

Επεισόδιo 10 – «Βλάσης»

Η ιστορία

Ο Βλάσης, πατέρας μιας πρωταθλήτριας τένις, ζητά τη βοήθεια της Ζωής και της Γιάννας για να μπορέσει να απελευθερώσει την κόρη του από την υπέρμετρη πίεση της κορυφής. Ο ίδιος, όταν ήταν εν ζωή, έπασχε από διπολισμό και προσπαθούσε υποσυνείδητα να καλύψει όλες του τις αποτυχίες μέσω της επιτυχίας της κόρης του, Αθηνάς. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η ανάγκη της Αθηνάς να βγει νικήτρια στην Εθνική Ελλάδος εντείνεται όλο και περισσότερο, επιδεινώνοντας ταυτόχρονα και την ψυχική της υγεία. Η αποστολή των κοριτσιών μας είναι να την απαλλάξουν από αυτήν την πίεση, αλλά και να την βοηθήσουν να βρει ποια είναι χωρίς τη ρακέτα στο χέρι της.

Αν σε απασχολεί οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας, εδώ πάντα θα υπάρχει χώρος και χρόνος για σένα.

Η γραμμή 10306 λειτουργεί δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο και παρέχει υποστήριξη, πληροφόρηση και καθοδήγηση, εφόσον χρειάζεται, ώστε να γίνει η ψυχική υγεία προσβάσιμη σε όλους μας.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Εύα Κέσσελρινγκ, Χρήστος Κοντογεώργης,

Guest Starring: Άκης Σακελλαρίου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ράσμη Τσόπελα, Μαρία Τσίμα, Γιώργος Κακακιός

Co-Stars: Κωνσταντίνος Μεγκρέμης

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

