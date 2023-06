Life

“Rouk Zouk”: σταθερή “πρωτιά” στην τηλεθέαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης είναι το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, “Rouk Zouk”.

Σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης ήταν το «Rouk Zouk» και τον Μάιο.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, με τη Ζέτα Μακρυπούλια, παρέμεινε πρώτο τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 15,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 4,5 μονάδες, όσο και στο γενικό σύνολο σημειώνοντας 15,6%, με 1,6 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Rouk Zouk» ήταν πρώτο σε όλα τα δυναμικά κοινά, σημειώνοντας τις πιο υψηλές επιδόσεις του στους άνδρες ηλικίας 25-34 με 25,7%, και στις γυναίκες ηλικίας 18-24, φτάνοντας το 20,3%.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Τροχαίο - Κηφισίας: η στιγμή της παράσυρσης παιδιού και ηλικιωμένης από μηχανή (βίντεο)

Κακοποίηση ζώων - Βόλος: Επικήρυξαν τον άνδρα που σκότωσε αδέσποτο σκύλο με 20 σκάγια