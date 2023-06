Κόσμος

Iσπανία: Σε ισχύ ο νόμος για την άδεια εμμήνου ρύσεως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης και μια από τις λίγες παγκοσμίως που ενσωματώνει στη νομοθεσία της το συγκεκριμένο μέτρο.



Σε ισχύ τέθηκε σήμερα ο νόμος για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία στην Ισπανία, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει τη χορήγηση αδείας σε εργαζόμενες που πάσχουν από δυσμηνόρροια.

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο, με την υπουργό Ισότητας Ιρένε Μορένο να κάνει λόγο για «ιστορική ημέρα».

Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης και μια από τις λίγες παγκοσμίως που ενσωματώνει στη νομοθεσία της το συγκεκριμένο μέτρο.

Στην Ταϊβάν, οι εργαζόμενες δικαιούνται άδεια για δυσμηνόρροια, η οποία όμως ετησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις τρεις ημέρες, ενώ οι αποδοχές τους για το διάστημα αυτό είναι μειωμένες κατά 50%. Στη Νότια Κορέα, οι εργοδότες χορηγούν στις υπαλλήλους τους μία ημέρα άδειας κάθε μήνα, εφόσον το ζητήσουν. Το νομικό πλαίσιο δεν καθορίζει αν η άδεια είναι μετ’ αποδοχών.

Προκειμένου να λάβουν άδεια για δυσμηνόρροια, οι εργαζόμενες στην Ισπανία χρειάζονται βεβαίωση ιατρού. Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Η άδεια αυτή είναι μετ’ αποδοχών και επιδοτούμενη από το κράτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπελέρης - Ο αδερφός του στον ΑΝΤ1: θα προσφύγουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο (βίντεο)

Στη φυλακή βιαστής ανήλικης που την άφησε έγκυο

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: “Χάνει” τις Πανελλαδικές - Βίαιη μεταγωγή στο Εφετείο