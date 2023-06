Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός εργαζόμενης από πτώση απορριματοφόρου σε λακούβα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει ο σύζυγος της το περιστιακό, μιλώντα ςστον ΑΝΤ1. Ποιους κατηγορεί και γιατί.

Τραυματισμός για μια εργαζόμενη στην καθαριότητα Καλαμαριάς. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν το απορριμματοφόρο έπεσε σε λακούβα στην οδό Δημοκρίτου στην περιοχή του Φοίνικα.

Στο σημείο εκτελούνται εργασίες και ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο είχε μία μεγάλη λακούβα στην οποία έπεσε ο απορριμματοφόρο.

Η σχάρα στην οποία βρισκόταν η εργαζόμενη γυναίκα χτύπησε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να την «πετάξει». Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό συνέβη στις 5 το πρωί στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης, ενώ η δημοτική υπάλληλος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο 'Αγιος Παύλος με τραύματα στο πόδι και στο στήθος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το απορριμματοφόρο πραγματοποιούσε οπισθοπορεία από σημείο όπου εκτελούνταν εργασίες και το οδόστρωμα είχε υποστεί καθίζηση.

Ο σύζυγος της γυναίκας μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Παρασκεύης και είπε πως "σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά. Η σύζυγός μου έχει υποστεί συντριπτικό κάταγμα και είναι μία μάνα με δύο μικρά παιδιά, τα παιδιά μας τη ζητάνε".

Ενώ συνέχισε αναφέροντας πως "όταν ρώτησα ανθρώπους του δήμου γιατί δεν υπήρχε ένα κώνος στο σημείο έφυγαν χωρίς να μου απαντήσουν"

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην πρεμιέρα

Κατεχάκη: φονική παράσυρση αστυνομικού που είχε επιληφθεί σε τροχαίο

Ισραήλ: Πέθανε μετά από 22 χρόνια σε κώμα