Πανελλαδικές - Βόλος: Προκαταρκτική έρευνα για την απόπειρα “εισβολής” στην πλατφόρμα

Η έρευνα αφορά τηλεφώνημα από τη Ρώμη κατά το οποίο αυτόματος τηλεφωνητής ενημέρωνε μαθητή πως αλλάζει εξεταστικό κέντρο



Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελία Βόλου μετά τις καταγγελίες του διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σαβελίδη ότι υποψήφιος πανελλαδικών εξετάσεων σε σχολείο του Βόλου, δέχτηκε τηλεφώνημα από τη Ρώμη και αυτόματος τηλεφωνητής τον ενημέρωνε πως αλλάζει εξεταστικό κέντρο.

Το μήνυμα, εξηγούσε στον υποψήφιο πως θα λάβει μέσω μειλ ένα λινκ και μόλις το ενεργοποιήσει –βάζοντας όλους τους κωδικούς του- θα ενημερωθεί για το εξεταστικό κέντρο στον Βόλο, όπου θα δώσει εξετάσεις.

Η μητέρα του μαθητή που ήταν παρούσα στο τηλεφώνημα, κάλεσε αμέσως την Δευτεροβάθμια και μίλησε με τον διευθυντή κ. Σαβελίδη, ο οποίος την επόμενη μέρα ενημέρωσε επίσημα την Αστυνομική Διεύθυνση , αλλά δεν κατέθεσε μήνυση ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένεια του παιδιού. Ο Διευθυντής και η οικογένεια, θα κληθούν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ως μάρτυρες.

Η προκαταρκτική αφορά παράνομη απόπειρα προμήθειας προς χρήση κωδικών πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα. Ο απατεώνας, εάν το μαθητής έδινε όλα τα στοιχεία που του ζητούσε η πλατφόρμα, θα είχε πρόσβαση στο σύστημα των πανελλαδικών και σε όλα τα δεδομένα των υπολογιστών της οικογένειας.

Πηγή: gegonota.news

