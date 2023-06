Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - δάγκωμα οχιάς: η 39χρονη ξεπερνά το αναφυλακτικό σοκ

Θετικές εξελίξεις για την πορεία της υγείας της 39χρονη εθελόντριας, που δαγκώθηκε απο οχία, μεταφέρουν οι θεράποντες ιατορί της.

Μεγάλη «μάχη» συνεχίζει να δίνει στο νοσοκομείο η 39χρονη εθελόντρια ερπετολόγος που την είχε δαγκώσει οχιά σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται να βγαίνει νικήτρια από αυτόν τον αγώνα.

Η 39χρονη νοσηλευόταν στην Α’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με πληροφορίες θα διακομιστεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου.

Το ελπιδοφόρο για την κατάσταση της υγείας της 39χρονης είναι ότι είναι σε αυτόματη αναπνοή, δηλαδή αναπνέει μόνη της, χωρίς τη μηχανική υποστήριξη, με καλό επίπεδο επαφής και άριστη συνεργασία.

