Τέμπη: Πέντε νέες διώξεις για την τραγωδία

Συνεχείς είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών που συντάραξε το πανελλήνιο.

Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Νέες διώξεις σε βάρος 5 νέων προσώπων, διευθυντικών στελεχών του ΟΣΕ, για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη άσκησε ο εισαγγελέας,

Πρόκειται για τους γενικούς διευθυντές του ΟΣΕ τις περιόδους 2017 – 2019 και 2019 – 2020, τον διευθυντή διεύθυνσης σιδηροδρομικών συστημάτων την περίοδο 2017 – 2021 και τον διάδοχο του από το 2021 εως σήμερα.

Επίσης στον διευθυντή της διεύθυνσης συντήρησης τεχνικών συστημάτων από το 2021 μέχρι σήμερα. Οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα για τα ίδια αδικήματα, αλλά δια παραλείψεως, με αυτά του προφυλακιστέου σταθμάρχη και του επιθεωρητή.

Πριν λίγες μέρες, τη Δευτέρα (29/5) ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθηκόντος στα στελέχη του ΟΣΕ, από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων στελεχών του ΟΣΕ τους ασκήθηκε ποινική δίωξη απο τον προιστάμενo της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον πρώην Πρόεδρο και Διευύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ αλλά και δύο μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΟΣΕ οι οποίοι κατηγορούνται για τη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας ενώ δεν πληρούσε το όριο ηλικίας.

Και τα δύο μέλη φέρεται να κατέθεσαν πως τη στιγμή της αξιολόγησης του υποψήφιου σταθμάρχη δεν προβλεπόταν κάποιο ηλικιακό όριο ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ κατέθεσε πως ενήργησε νόμιμα, καθώς όπως είπε, απλώς επικύρωσε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

