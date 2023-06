Κοινωνία

Τροχαίο - Κατεχάκη: Τι είπε ο οδηγός για την φονική παράσυρση του αστυνομικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα λόγια και οι αντιδράσεις του οδηγού που παρέσυρε τον αστυνομικό, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του. Ο άτυχος αστυνομικός επιλαμβανόταν σε τροχαίο ατύχημα.

(εικόνα αρχείου)

«Δεν τον είδα ποτέ» φέρονται να ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στους αστυνομικούς ο 33χρονος οδηγός, που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον 43χρονο αστυνομικό, το βράδυ της Πέμπτης στην Κατεχάκη και ο οποίος πλέον είναι αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είναι γιατρός στο επάγγελμα και αμέσως μετά το τροχαίο δυστύχημα κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον αστυνομικό, μέχρι να φτάσουν οι διασώσστες του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος αστυνομικός είχε μεταβεί στο σημείο με περιπολικό μαζί με συνάδελφο του, για να καταγράψουν ένα άλλο τροχαίο που είχε προηγηθεί. Μόλις βγήκε από το περιπολικό, παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως ο αστυνομικός κατάληξε λίγη ώρα μετά από την παράσυρση του.

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ της Πέμπτης, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.

Οπως μεταδίδεται, ο 43χρονος αστυνομικός είχε χρόνια στην υπηρεσία, δεν ήταν παντρεμένος και οι συνάδελφοί του, είναι συντετριμμένοι μετά τον τραγικό χαμό του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που όπως είπε στους αστυνομικούς, δεν είδε τον άτυχο άνδρα, συνελήφθη αμέσως. μετά τον θάνατο του άτυχου αστυνομικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια: Κοριτσάκι πέθανε στον ύπνο του - Το βρήκαν νεκρό οι γονείς του

“Το Πρωινό” - Συνέντευξη Μητσοτάκη: τα παρασκήνια και το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (βίντεο)

Πανελλαδικές: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος “έγραψε” για την βία κατά των γυναικών