Κοινωνία

Κατεχάκη: φονική παράσυρση αστυνομικού που είχε επιληφθεί σε τροχαίο

Ακόμη μια φονική παράσυρση πεζού απο τις πολυάριθμες των τελευταίων ημερών. Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα τον άτυχο αστυνομικό που εκτελούσε υπηρεσία.

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο με ποράσυρση πεζού συνέβη, αυτήν την φορά στην λεωφόρο Κατεχάκη, με την παράσυρση ενός αστυνομικού εν υπηρεσία.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, με ρεύμα προς Ηλιούπολη, όταν αμάξι παρέσυρε τον αστυνομικό που βρισκόταν εκεί για να καταγράψει ένα τροχαίο ατύχημα.

Λίγα λεπτά αργότερα διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο τόπο του τροχαίου, όπου βρισκόταν ο αστυνομικός τραυματισμένος εξαιρετικά σοβαρά.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Εν τω μεταξύ, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε μαζί με την ηλικιωμένη γυναίκα που το συνόδευε, ενώ συνελήφθη ο άνδρας που τις παρέσυρε στην Κηφισίας.