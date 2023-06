Πολιτική

Πέθανε ο Μιχαήλ Κωσταράκος

Θλίψη σκόρπισε η είδση του θανάτου του. Μιχαήλ Κωσταράκου, ο οποίος μεταξύ άλλων διετέλεσε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.



Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Μιχαήλ Κωσταράκος.

Ο στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος νοσηλευόταν στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη.

Διετέλεσε Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας από την 01 Νοεμβρίου 2011 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 1956. Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1974 από την οποία αποφοίτησε το 1978, ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.

Οι στρατιωτικές του διακρίσεις

Είχε τιμηθεί με τα κάτωθι παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις:

Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικα

Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Αστέρας Αξίας και Τιμής

Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης μονάδος Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ειρηνευτικών Αποστολών

Αναμνηστικό μετάλλιο ΝΑΤΟ για τα Βαλκάνια

Α/ΓΕΕΘΑ από το 2011 έως το 2015

Την 1η Νοεμβρίου 2011, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ, προήχθη στον βαθμό του Στρατηγού και ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 αποστρατεύθηκε αποκτώντας τον τίτλο του επίτιμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης. Αυθημερόν ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία προκειμένου να αναλάβει στις 6 Νοεμβρίου 2015 για τα επόμενα 3 χρόνια την προεδρία της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος ήταν νυμφευμένος με την Αικατερίνη Σγουρού και είχε δύο κόρες, την Άσπα και την Αγνή.

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Μιχάλη Κωσταράκου, έστειλε και ο Δημήτριος Αβραμόπουλος, στο οποίο αναφέρει:

"Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Στρατηγού Μιχάλη Κωσταράκου, πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενός άξιου Έλληνα στρατιώτη και πατριώτη, που τίμησε στο ακέραιο την αποστολή, που του ανέθεσε η ελληνική πολιτεία και ο οποίος υπήρξε πρώτος τη τάξει συνεργάτης και Σύμβουλός μου, κατά τη θητεία μου ως Υπουργού Εθνικής Αμύνης και στο πρόσωπο του οποίου ανεγνώρισα τις αρετές, που συνοδεύουν το αξίωμά του αλλά και την ακεραιότητα και το ήθος του χαρακτήρα του.



Τον αποχαιρετούμε με το σεβασμό και τις τιμές που του αξίζουν και στεκόμαστε στο πλευρό της αγαπημένης του οικογένειας, την οποία και βαθύτατα συλλυπούμαι."

