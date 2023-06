Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Ακόμη μία σύλληψη για την υπόθεση μαστροπείας

Ακόμη μία σύλληψη έγινε από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό

Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και πήραν οι 8 νέοι συλληφθέντες για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό.

Την Παρασκευή, έγινε ακόμη μία σύλληψη έγινε από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό, ανεβάζοντας στους 30 τον αριθμό των συλληφθέντων για την υπόθεση.

Πρόκειται για έναν 48χρονο από το Μπανγκλαντές ο οποίος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικη έναντι αμοιβής, της οποίας η παθούσα συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη όχι όμως και τα δέκα πέντε έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Υπενθυμίζεται πως χθες Πέμπτη (1/6) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη επτά ατόμων, δύο Ελλήνων και πέντε αλλοδαπών, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση γενετήσια πράξη με ανήλικη έναντι αμοιβής. Τα άτομα αυτά ταυτοποιήθηκαν και, όπως προέκυψε από ενδελεχή έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., εμπλέκονται στην υπόθεση μαστροπείας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος, σήμερα Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023, αλλοδαπός, κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικη έναντι αμοιβής, της οποίας η παθούσα συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη όχι όμως και τα δέκα πέντε έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

