Εκλογές - Ανδρουλάκης: αγωνία του ΠΑΣΟΚ είναι εκατομμύρια Έλληνες, που θέλουν καλύτερες ημέρες

Τι δήλωσε ο Νίκος Αρνδρουλάκης από τη Σητεία όπου συνεχίζει την προεκλογική του περιοδεία.

Στη Σητεία μίλησε απόψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε φτιάξει έναν δράκο πριν τις εκλογές: “Αστάθεια, ψηφίστε με, έρχεται ο Τσίπρας”. Και πήρε με 20 μονάδες τις εκλογές, ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι συσσώρευσε προβλήματα στον ελληνικό λαό. Τώρα ποιος είναι ο νέος δράκος; Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει, είναι ίδιο με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω, πραγματικά, να πω σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα εδώ από τη Σητεία ότι η μόνη που μοιάζει στις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Πολάκη, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η παράταξη μιλά συγκεκριμένα, γι’ αυτό ζήτησα να κοστολογηθούν τα προγράμματά μας από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για να καταλάβει ο κάθε Έλληνας και τι θέλουμε να κάνουμε αλλά και τι έχει κάνει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Αυτό επιδιώκει να αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης πετώντας τη μπάλα στην κερκίδα. Μας είπαν ότι φύγαμε από τα μνημόνια, σταθεροποιείται η ελληνική οικονομία, θα μειωθούν οι ανισότητες, τα παιδιά θα έχουν καλές θέσεις εργασίας. Τι λένε τα επίσημα στοιχεία; 50 δισεκατομμύρια νέο χρέος συσσώρευσε ο κ. Μητσοτάκης στις πλάτες τις δικές μας και των επόμενων γενεών. Θα έκανε, όπως υποσχέθηκε, ανταγωνιστική την οικονομία. 12% είχαμε εμπορικό έλλειμμα το 2022 και 9% θα έχουμε φέτος» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης αποδομώντας τους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας περί ταύτισης των οικονομικών προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ.

«Αν η αγωνία της Νέας Δημοκρατίας είναι χίλιες οικογένειες στην Ελλάδα, αγωνία του ΠΑΣΟΚ είναι εκατομμύρια Έλληνες, που θέλουν καλύτερες ημέρες κοινωνικής δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας, ελπίδας και προοπτικής. Αυτή είναι η αγωνία του ΠΑΣΟΚ» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης σχετικά με τις προτεραιότητες του φορολογικού συστήματος, που εφάρμοσε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Ξαναζήσαμε το αφήγημα: "Μα, ψήφισε ο λαός". Και το 2007 ο λαός ψήφισε τον Κώστα Καραμανλή και το 2009 η Ελλάδα είχε 15,5% εξωτερικό έλλειμμα και έναν χρόνο μετά μπήκε στα μνημόνια. Αυτό θέλουμε; Να μην ασκείται κριτική στην εξουσία της σημερινής κυβέρνησης για τα δημοσιονομικά της πεπραγμένα;» πρόσθεσε.

«Λαϊκιστής δεν είναι μόνο ο κ. Τσίπρας. Ο ελληνικός λαός τον έκρινε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Ο νέος λαϊκιστής, που μιμείται τον κ. Τσίπρα, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων. Γι’ αυτό, λοιπόν, έχουμε επιλογή αξιοπρέπειας, ελπίδας και προοπτικής στις 25 Ιουνίου. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη φαυλότητα του συστήματος της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, στα κινήματα θα ξαναβρεί τον πραγματικό του αντίπαλο. Τον αντίπαλο της προόδου και της αξιοπιστίας. Είχε κακομάθει με την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τα πράγματα θα μπουν σε έναν νέο δρόμο» σημείωσε.

«Γι’ αυτό, ζητώ από τον ελληνικό λαό να αποκτήσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια την αντιπολίτευση, που θα του δώσει πραγματική εναλλακτική επιλογή. Είναι αδιανόητο να έχουμε "Πάτσηδες", που αγοράζουν τα δάνεια του λαού. Είναι αδιανόητο να έχουμε εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς. Είναι αδιανόητο να μην πληρώνουν κάποιοι για την τραγωδία των Τεμπών. Είναι αδιανόητο να έχουν παραδοθεί κόκκινα δάνεια στα funds και να εκβιάζονται πολίτες, επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί. Είναι αδιανόητο να έχουμε σκάνδαλα σε θέματα θεσμών και δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές και, αντί να πέφτουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, να παίρνει παραπάνω. Ο χρυσός χορηγός σας, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι πια εδώ. Εδώ είναι το ΠΑΣΟΚ, εδώ είναι η Δημοκρατική Παράταξη» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχολιάζοντας την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκπροσωπεί την προοδευτική παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε με νόημα: «Με τον Βορίδη; Με τον Γεωργιάδη; Με τον Πλεύρη; Με τον Καρατζαφέρη; Προχθές μάλιστα ανακοίνωσε τη στήριξή του στον κ. Μητσοτάκη και ο Φαήλος Κρανιδιώτης. Αυτό δεν είναι Κεντροαριστερά. Αυτό δεν είναι Κέντρο. Αυτό δεν είναι Κεντροδεξιά. Άκρα δεξιά είναι. Κύριε Μητσοτάκη, εκπροσωπείτε την άκρα δεξιά με τα ανοίγματα που κάνατε τα τελευταία χρόνια».

