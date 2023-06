Αθλητικά

Σέρχιο Ράμος: Διαζύγιο από την Παρί Σεν Ζερμέν

Επισημοποιήθηκαν τα σενάρια για αποχώρηση του Ισπανού από τις τάξεις της ΠΣΖ. Το βίντεο του συλλόγου με το “ευχαριστώ” στον παίκτη και ο αποχαιρετισμός του κεντρικού αμυντικού.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επισημοποίησε την Παρασκευή την αποχώρηση του Σέρχιο Ράμος. Στο τέλος του συμβολαίου του σε λίγες ημέρες, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός είχε πρόταση από τη διοίκηση για ανανέωση, αλλά προφανώς η προσφορά δεν τον ικανοποίησε.

Manana sera un dia especial, manana dire adios a otra etapa de mi vida, adios al @PSG_espanol.

No se en cuantos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su aficion y Paris han sido uno de ellos para mi. pic.twitter.com/961LqCYvQc — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, η πρωταθλήτρια Γαλλίας πρόσφερε στον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης νέο συμβόλαιο ενός έτους με μισθό μειωμένο στο μισό και μπόνους ανάλογα με τους αγώνες, τις ατομικές επιδόσεις του και τις συλλογικές επιτυχίες της ομάδας.

Merci pour ces deux belles annees au cours desquelles j'ai pu participer a tous les championnats et donner le meilleur de moi-meme. Je vais relever de nouveaux defis, je vais porter d'autres couleurs, mais d'abord, pour la derniere fois : #AllezParis ! ???? @PSG_inside — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

Ελλείψει συμφωνίας με τη διοίκηση, ο Ράμος θα μείνει ελεύθερος στο τέλος του μήνα. Θα παίξει τον τελευταίο αγώνα του φορώντας τη φανέλα της Παρί με αντίπαλο την Κλερμόν το Σάββατο (3/6, 22:00), για την 38η και τελευταία αγωνιστική ημέρα της Ligue 1.

Ο 37χρονος Ράμος συμμετείχε σε συνολικά 44 αγώνες των Παριζιάνων την εφετινή περίοδο, σημειώνοντας 3 γκολ.

Ο σύλλογος της γαλλικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε επίσης την είδηση με ένα βίντεο στο οποίο ευχαριστούσε τον πολύπειρο στόπερ, πριν επικοινωνήσει την αποχώρησή του στην επίσημη ιστοσελίδα του.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν χαιρετίζει θερμά τον Σέρχιο Ράμος, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει από την πρωτεύουσα μετά από δύο σεζόν που υπερασπίζεται τα χρώματα του συλλόγου. (…) Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι χαρούμενη που είδε τον Σέρχιο Ράμος να υπερασπίζεται τα χρώματά της με τόση αποφασιστικότητα και του εύχεται ειλικρινά ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας του», αναφέρεται στα επίσημα μέσα ενημέρωσης του συλλόγου.

Le Paris Saint-Germain se rejouit d’avoir vu @SergioRamos defendre ses couleurs avec une telle determination et lui souhaite tres sincerement le meilleur pour la suite de sa carriere. #MerciRamos ???? pic.twitter.com/HFSR0kS4W8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

Αφού φόρεσε τη φανέλα του Παρισιού 54 φορές σε δύο σεζόν, ο Σέρχιο Ράμος θα φύγει από την πρωτεύουσα με δύο πρωταθλήματα στο πλούσιο παλμαρέ του. «Το να φοράω την κόκκινη και μπλε φανέλα τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μια υπέροχη εμπειρία», είπε ο Ράμος.

«Είχα μια αξέχαστη περιπέτεια στο Παρίσι και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη και την αγάπη σας. Πάμε Παρί», χαιρέτησε τους θαυμαστές του στα κοινωνικά δίκτυά του.

«Αύριο είναι μια ξεχωριστή μέρα, αύριο αποχαιρετώ μια άλλη φάση της ζωής μου. Δεν ξέρω πόσα μέρη μπορείτε να αποκαλέσει κάποιος σπίτι, αλλά χωρίς αμφιβολία, χάρη στην Παρί Σεν Ζερμέν, τους οπαδούς της και την πόλη, το Παρίσι είναι ένα από αυτά τα μέρη για μένα. Ευχαριστώ γι΄ αυτά τα δύο υπέροχα χρόνια κατά τα οποία μπόρεσα να συμμετάσχω σε όλα τα πρωταθλήματα και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Θα αντιμετωπίσω νέες προκλήσεις, θα φορέσω άλλα χρώματα, αλλά πρώτα, για τελευταία φορά: Αλέ Παρί».

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ Κελαϊφί, θέλησε επίσης να αποχαιρετήσει τον πρώην διεθνή με τη «Ρόχα», ευχαριστώντας τον για τον χρόνο του στην ομάδα.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την τεράστια ευγνωμοσύνη μας στον Σέρχιο Ράμος για τα δύο χρόνια που πέρασε μαζί μας», υπογράμμισε ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου. «Η ηγετική παρουσία, το ομαδικό πνεύμα και ο επαγγελματισμός τού Σέρχιο, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο, τον κάνουν πραγματικό ποδοσφαιρικό θρύλο και ήταν τιμή να τον έχουμε στο Παρίσι. Όλοι στο σύλλογο του εύχονται τα καλύτερα».

