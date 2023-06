Οικονομία

Πετρέλαιο: Ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει την πρόσθετη μείωση της παραγωγής

Με τις τιμές να έχουν πέσει στα 70 δολάρια το βαρέλι, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες σκέφτονται να προβούν σε νέες περικοπές παραγωγής έως και 1 εκ. βαρέλια ημερησίως.

Ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει την πρόσθετη μείωση της παραγωγής πετρελαίου, έως και 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Παρασκευή, καθώς οι τιμές έπεσαν στα επίπεδα των 70 δολαρίων το βαρέλι και αναλυτές της αγοράς έκαναν λόγο για υπερπροσφορά.

Ο ΟΠΕΚ+, στον οποίο ενσωματώνονται ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και σύμμαχες χώρες των οποίων ηγείται η Ρωσία, εξάγει το 40% του αργού πετρελαίου παγκοσμίως, κάτι που σημαίνει ότι οι αποφάσεις του μπορούν να έχουν σημαντική επιρροή στις πετρελαϊκές τιμές.

Τρεις πηγές του ΟΠΕΚ+ δήλωσαν στο Reuters ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονταν για την προγραμματισμένη συνάντηση των υπουργών του Οργανισμού την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι στη Βιέννη (3 μ.μ. ώρα Ελλάδας), ήταν η μείωση στην παραγωγή πετρελαίου. Πριν από αυτό, οι υπουργοί θα έχουν μια συνάντηση στις 11 το πρωί του Σαββάτου.

Οι πηγές είπαν ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να φτάσουν το 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, οι οποίες θα προστίθονταν στις ήδη υφιστάμενες περικοπές των 2 εκατ. βαρελιών την ημέρα και τις εθελοντικές περικοπές των 1,6 εκατ. βαρελιών την ημέρα που είχαν ανακοινωθεί αιφνιδιαστικά τον Απρίλιο.

Σε περίπτωση που ληφθεί μια τέτοια απόφαση την Κυριακή, η μείωση στην παραγωγή πετρελαίου θα έφτανε τα 4,66 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Νωρίτερα, δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ δήλωσαν πως δεν περίμεναν ότι θα υπήρχαν και άλλες περικοπές.

Χώρες της Δύσης έχουν κατηγορήσει τον ΟΠΕΚ ότι χειραγωγεί τις τιμές και ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία μέσω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Σε απάντηση, αξιωματούχοι του ΟΠΕΚ αναφέρουν πως το τύπωμα χρημάτων στο οποίο έχει καταφύγει η Δύση την τελευταία δεκαετία, οδήγησε στον πληθωρισμό και ανάγκασε τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη να δράσουν έτσι ώστε να διατηρήσουν την αξία του κύριου εξαγώγιμου προϊόντος τους.

