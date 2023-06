Life

Λίστα Forbes: Η Ριάνα στην κορυφή των γυναικών από τον χώρο της ψυχαγωγίας

Στη λίστα με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ, περιλαμβάνονται επίσης η Τέιλορ Σουίφτ, η Μπιγιονσέ και μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν.

Οι τραγουδίστριες Rihanna, Taylor Swift και Beyonce και τα μέλη της οικογένειας Καρντάσιανς-Τζένερ, Κάιλι Τζένερ και Κιμ Καρντάσιαν κατέχουν κορυφαίες θέσεις στη φετινή λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες της Αμερικής.

Με βαθμολογία 10, η Rihanna βρίσκεται στην κορυφή των γυναικών από τον χώρο της ψυχαγωγίας και καταλαμβάνει την 20ή θέση στη λίστα με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ, στην οποία περιλαμβάνονται διευθυντικά στελέχη και επιχειρηματίες.

Η τραγουδίστρια του «Umbrella» και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ένδυσης και των προϊόντων ομορφιάς εκτιμάται ότι έχει καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την οποία το Forbes αποδίδει στην επιτυχία της τόσο στη μουσική όσο και στις πωλήσεις καλλυντικών.

