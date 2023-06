Κόσμος

Ισραήλ: Στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επεισόδιο στα σύνορα με την Αίγυπτο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν ανακοίνωση για το μεθοριακό επεισόδιο, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε πολλές λεπτομέρειες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μεθοριακό επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο νότιο σύνορο με την Αίγυπτο.

«Σήμερα το πρωί, επεισόδιο ασφαλείας σημειώθηκε στην περιοχή της Περιφερειακής Ταξιαρχίας Παράν. Δύο στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ), ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά κοντά στα σύνορα (με την Αίγυπτο). Το επεισόδιο εξετάζεται. Οι IDF διεξάγουν έρευνες στην περιοχή», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

