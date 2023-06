Αθλητικά

Μέσι: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωσή του από την Αλ Χιλάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τελευταίος αγώνας του Μέσι με την Παρί απόψε. Το "χρυσό" συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Η ημερομηνία πλησιάζει... Ενώ είναι πλέον βέβαιο ότι ο Λιονέλ Μέσι θα παίξει απόψε (3/6, 22:00) τον τελευταίο αγώνα του με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, στην αναμέτρηση της 38ης (τελευταίας) ημέρας του πρωταθλήματος με την Κλερμόν ο νέος προορισμός του δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ωστόσο, είναι απλώς θέμα χρόνου προκειμένου ο ιδιοφυής Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου να ανακοινώσει τη νέα ομάδα του. Τρεις είναι οι σύλλογοι που βρίσκονται ενεργά στη διεκδίκησή του: Μπαρτσελόνα, Αλ Χιλάλ και Ίντερ Μαϊάμι.

Πολύ σίγουρος για το «ναι» του επτά φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας, ο σαουδαραβικός σύλλογος αποκάλυψε την ημερομηνία υπογραφής του «ψύλλου», σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής (καταλανικής) εφημερίδας Sport.

Η πιο επιτυχημένη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας σκοπεύει να ανακοινώσει την άφιξη του παγκόσμιου πρωταθλητή και ηγέτη της Εθνικής Αργεντινής αυτή την Τρίτη, 6 Ιουνίου.

Η Αλ Χιλάλ έχει ορίσει αυτή την ημέρα ως βασική ημερομηνία για να έχει το οριστικό «ναι» του παίκτη και να μπορεί να ενεργοποιήσει όλο το πρωτόκολλο, ώστε η είδηση να έχει παγκόσμιο απόηχο.

Σύμφωνα με διάφορες πηγές τις οποίες επικαλείται η καταλανική εφημερίδα, η Αλ Χιλάλ θα προσφέρει στον Μέσι 400 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος της συνεργασίας τους καθιστώντας αυτό το ποσό πρωτοφανές, όχι μόνο στον κόσμο του ποδοσφαίρου αλλά και του παγκόσμιου αθλητισμού εν γένει.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Τουρκία: Ο Ερντογάν ορκίστηκε για τη νέα του θητεία

Εκλογές - Μητσοτάκης: Κίνδυνος ο εφησυχασμός, οι ψήφοι δεν μεταφέρονται

Κακοκαιρία – Ιωάννινα: Το “στρωσε” το χαλάζι στην πόλη (εικόνες)