Εκλογές - Κόμμα Κασιδιάρη: Υπόμνημα από το ΠΑΣΟΚ στον Άρειο Πάγο για μπλόκο

Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για να «μπλοκάρει» την κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε σήμερα στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου υπόμνημα για να εμποδίσει τη νέα απόπειρα Κασιδιάρη να κατέλθει στις εκλογές και να εισέλθει στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, πάντα στην πρωτοπορία των αγώνων για τη δημοκρατία και τους θεσμούς δεν θα επιτρέψει σε ένα εγκληματικό μόρφωμα μετά την υπονόμευση της Δημοκρατίας μας να επιδοθεί στην κοροϊδία και τον εξευτελισμό των θεσμών της με το τέχνασμα του συνδυασμού ανεξαρτήτων υποψηφίων που μόνο σκοπό έχει την καταστρατήγηση της σχετικής διάταξης.

Η περιφρούρηση της συνταγματικής τάξης και της δημοκρατίας μας ήταν το πρωταρχικό μέλημά μας σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή.

Για αυτό σε όλες τους τις προσπάθειες οι νεοναζί εγκληματίες θα βρίσκουν απέναντι τη συγκροτημένη και τεκμηριωμένη απάντηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

