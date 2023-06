Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Βρέθηκαν 80 από τα 81 διαβατήρια που είχαν κλαπεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού βρέθηκαν τα διαβατήρια που είχαν κλαπεί από όχημα εταιρείας ταχυμεταφορών στην Καλλιθέα.

Βρέθηκαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σχεδόν όλα τα διαβατήρια που είχαν κλαπεί στις 15/5/23 από όχημα εταιρείας ταχυμεταφορών στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα διαβατήρια εντόπισε χθες αργά το βράδυ εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων και στην συνέχεια ειδοποίησε την 'Αμεση Δράση.

Συνολικά βρέθηκαν 80 από τα 81 διαβατήρια που είχαν κλαπεί.

Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί για την υπόθεση ένας 54χρονος αλλοδαπός, που ήταν αυτός που αφαίρεσε τις δύο τσάντες με τα διαβατήρια, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα στην συνέχεια τα πούλησε σε δύο αλλοδαπούς σε κατάστημα στον 'Αγιο Παντελεήμονα.

Συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο αλλοδαπών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με εγκατάλειψη – Μητέρα Έμμας στον ΑΝΤ1: Μόνο τα ισόβια θα είναι δικαίωση

Πάτρα: Βρήκε τσαντάκι με… 3000000 ευρώ και το παρέδωσε

Τράπεζα Θεμάτων: Ανακοίνωση του ΕΔΥΤΕ για τις κυβερνοεπιθέσεις