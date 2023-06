Κοινωνία

Έβρος: Προφυλακιστέοι οι πέντε συνοριοφύλακες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συνοριοφύλακες που μετά τη μαραθώνια απολογία τους, κρίθηκαν προφυλακισθέντες.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι πέντε συνοριοφύλακες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διευκόλυνσης μεταναστών στη χώρα, μετά από τη μαραθώνια απολογία τους, η οποία έφτασε τις 9 ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι πέντε συνοριοφύλακες συνελήφθησαν τη Δευτέρα και μετά από προθεσμία που είχαν λάβει, εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου. Και οι πέντε αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές φυλακές Κομοτηνής.

Οι 5 συνοριοφύλακες από το ΤΣΦ Ισαακίου Διδυμοτείχου συνελήφθησαν από άνδρες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος με αδικήματα: Διευκόλυνση εισόδου πολιτών Τρίτων Χωρών, διεύθυνση συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση , δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας , μεταφορά από το εξωτερικό παράνομων πολιτών, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ενδεικτικό είναι ότι, η δικογραφία φτάνει στις 2500 σελίδες.

Η απολογία των συνοριοφυλάκων, που με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, έγινε ατομικά, παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισης. Από το πρωί, έξω από τα δικαστήρια βρίσκονταν οι στενοί συγγενείς των συνοριοφυλακων, σύζυγοι και παιδιά, μαζί με φιλικά τους πρόσωπα.

