Ουκρανία: Έκρηξη σε διώροφη κατοικία

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι, μεταξύ τωνοποίων και τρία παιδιά. Φόβοι για παγιδευμένους.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μια διώροφη κατοικία κοντά στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας σήμερα. Ο κυβερνήτης της περιοχής εξέφρασε φόβους ότι άλλοι ένοικοι μπορεί να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Ο Σέρχιι Λίσακ, σε ανάρτησή του στο Telegraam, ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και τρία παιδιά. Στο σημείο, σε μια κωμόπολη στα βόρεια του Ντνίπρο, έσπευσαν διασώστες που ανέσυραν από τα συντρίμμια έναν άνδρα.

Σύμφωνα με αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, η έκρηξη προκλήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Η πληροφορία αυτή ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ουκρανικό στρατό.

