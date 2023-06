Κόσμος

Εμφύλιος στο Σουδάν: Έθαψαν 180 μη αναγνωρισμένες σορούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους, ενώ περισσότερο από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

Αεροπορικές επιδρομές, πυρά του πυροβολικού και εκρήξεις συγκλόνισαν και πάλι το Χαρτούμ χθες Σάββατο, καθώς οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών στο Σουδάν εισέρχονται στην 8η εβδομάδα τους και ανάγκασαν εθελοντές να θάψουν 180 μη αναγνωρισμένα πτώματα.

Ο ήχος των συγκρούσεων ακούγεται στα βόρεια προάστια του Χαρτούμ και βροχή οβίδων πέφτει στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, προκαλώντας πολλούς τραυματίες μεταξύ των αμάχων, δήλωσαν κάτοικοι.

Ο στρατός υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν στοχοθέτησε με αεροσκάφη θέσεις των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, οι οποίες απάντησαν με αντιαεροπορικά πυρά.

Από τις 15 Απριλίου, όταν ξέσπασε ο αιματηρός πόλεμος μεταξύ των δύο στρατηγών, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και εθελοντές αντιμετωπίζουν, όπως καταγγέλλουν, δυσκολίες στην περισυλλογή των πτωμάτων λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Η σουδανική Ερυθρά Ημισέληνος επεσήμανε χθες σε ανακοίνωσή της ότι 180 μη ταυτοποιημένα πτώματα ενταφιάστηκαν: 102 στο νότιο Χαρτούμ και 78 στο Νταρφούρ.

Η σύγκρουση έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους, ενώ περισσότερο από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν πριν τρεις εβδομάδες «να προστατεύσουν τους αμάχους» και στη συνέχεια υπέγραψαν δύο εκεχειρίες που δεν τηρήθηκαν.

Την Τετάρτη ο στρατός αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν στη Τζέντα με στόχο τη δημιουργία ασφαλών διαδρόμων για τους αμάχους και την ανθρωπιστική βοήθεια. Την επομένη οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι οι συνομιλίες αναστέλλονται επισήμως.

Εγκλωβισμένοι στην είσοδο της πόλης

Παράλληλα η Αφρικανική Ένωση και η Igad, το περιφερειακό μπλοκ της ανατολικής Αφρικής στο οποίο συμμετέχει η χώρα, δήλωσαν έτοιμες να εργαστούν πάνω σε έναν οδικό χάρτη για το Σουδάν, μία από τις πιο φτωχές χώρες παγκοσμίως.

Χθες απεσταλμένος του στρατηγού Νταγκλό συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο στο Ναϊρόμπι, όπως ανέφερε ο τελευταίος στο Twitter.

Παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για επιβολή κυρώσεων εναντίον του στρατού και των παραστρατιωτικών, οι συγκρούσεις με βαρέα όπλα εξακολουθούν να προκαλούν καθημερινά θύματα, οι λεηλασίες συνεχίζονται και ο αριθμός των εκτοπισμένων δεν σταματά να αυξάνεται.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να προστατεύουν και όχι να θέτουν σε κίνδυνο τους συμπολίτες τους», τόνισε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική πρεσβεία στο Χαρτούμ, αναφερόμενη και στις δύο πλευρές.

Στην πρωτεύουσα του Σουδάν οι κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς τρεχούμενο νερό και αντιμέτωποι με έλλειψη ρευστότητα και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Οι οδηγοί λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια από το Χαρτούμ προς την επαρχία δήλωσαν ότι «έχουν εγκλωβιστεί από τις αρχές στην είσοδο της πρωτεύουσας» των περισσότερων από 5 εκατ. κατοίκων.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση, μετά την ανακοίνωση της αναδιάταξης των στρατευμάτων του στην πρωτεύουσα. Στο μεταξύ οι ΔΤΥ εξακολουθούν να δημιουργούν αρχηγεία σε νοσοκομεία ή σπίτια αμάχων.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργεντινή: Οι γυναικοκτονίες έβγαλαν χιλιάδες διαδηλώτριες στους δρόμους

Βέλγιο: Σε νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός μετά από ατύχημα με ποδήλατο

Εύβοια: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο