Θεσσαλονίκη: Δύο κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι - Με συρτάκι και κουλούρι η υποδοχή των τουριστών (εικόνες)

Για πρώτη φορά, δύο κροαζιερόπλοια ταυτόχρονα στο λιμάνι της πόλης. “Ζεστή” υποδοχή στον νέο Επιβατικό Σταθμό.

Το κρουαζιερόπλοιο «Europa 2» της εταιρείας «Hapag Lloyd Cruises», προερχόμενο από την Καβάλα, με 500 επιβάτες και 350 άτομα πλήρωμα, κατέπλευσε σήμερα νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι το πρώτο από τα δύο κρουαζιερόπλοια που υποδέχεται για πρώτη φορά ταυτόχρονα το λιμάνι της πόλης, με τους επιβάτες να εξυπηρετούνται σε δύο διαφορετικούς επιβατικούς σταθμούς. Οι επιβάτες του «Europa 2» εξυπηρετήθηκαν στον νέο επιβατικό σταθμό στο πλήρες ανακαινισμένο τμήμα «intra Schengen» (επιβατών εντός Σένγκεν) της Αποθήκης 8, στο κρηπίδωμα 9. Το «Celestyal Crystal» της εταιρείας Celestyal Cruises, είναι το δεύτερο κρουαζιερόπλοιο που "δένει" στα κρηπιδώματα 4-8 του λιμένα Θεσσαλονίκης, προερχόμενο από τον Πειραιά. «Είναι μία πολύ μεγάλη μέρα γιατί ταυτόχρονα υποδεχόμαστε δύο κρουαζιερόπλοια σε δύο διαφορετικούς επιβατικούς σταθμούς, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στην αύξηση της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα εγκαινιάσαμε τον ανακαινισμένο επιβατικό σταθμό», τόνισε o εκτελεστικός πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), Θάνος Λιάκος.

Υποδοχή με χορό και παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης

Με κουλούρι Θεσσαλονίκης που κερνούσε ο δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, παραδοσιακή μουσική και χορούς, όπως συρτάκι και ζεϊμπέκικο από την Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Θεσσαλονίκης και παρουσία εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων, έγινε το υποδοχή των ταξιδιωτών του «Europa 2». «Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αγαστή συνεργασία όλων των φορέων, μπορούν να ελλιμενιστούν δύο μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Οι ταξιδιώτες θα μείνουν στην πόλη, θα πάνε στη Βεργίνα, θα δουν τα μνημεία. Νομίζω ότι γίνεται, όχι μια πολύ καλή αρχή, αλλά συνέχεια», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. Τη σημασία, η πόλη να μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη επισκεψιμότητας και η συμβολή της κρουαζιέρας στην οικονομία της πόλης, επισήμανε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας: «Τόσοι πολλοί φορείς , η Περιφέρεια , ο δήμος, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, συνεργαστήκαμε έτσι ώστε να έχουμε ραγδαία αύξηση της κρουαζιέρας. Υπολογίζουμε ότι 70.000 θα είναι φέτος οι επιβάτες με κρουαζιερόπλοια, θα απολαύσουν την πόλη μας, τη Μακεδονία, και εμείς τους υποδεχόμαστε με χαρά, με ένα κουλούρι, με ζεστό χαμόγελο και μια μεγάλη αγκαλιά».

Το «Europa 2» έρχεται για πρώτη φορά από το 2016. Οι επιβάτες είναι περίπου 500 - 450 Γερμανοί, 50 Ελβετοί και Αυστριακοί και το πλήρωμα 350 άτομα, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Καλλής, υπεύθυνος του πρακτορείου «Κοσμάτος» που αντιπροσωπεύσει το πλοίο. «Έχουμε μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν και καλύτερο. Το κρουαζιερόπλοιο ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη στις 31 Μαϊου και θα τελειώσει στον Πειραιά στις 10 Ιουνίου. Φέτος αναμένουμε γύρω στα 70 κρουαζιερόπλοια, ήδη έχουν έρθει 12 και ίσως το νούμερο να αυξηθεί».

Το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη στις 19:30 το απόγευμα. Στο εμβληματικό διατηρητέο κτήριο του 1910 που στεγάζει τον επιβατικό σταθμό «Μακεδονία», αποβιβάστηκαν λίγο αργότερα οι ταξιδιώτες του δεύτερου κρουαζιερόπλοιου, του «Celestyal Crystal», όπως κάθε Κυριακή από την έναρξη των αφίξεών του στις 5 Απριλίου. Το πλοίο θα αποπλεύσει το βράδυ με προορισμό το Κουσάντασι της Τουρκίας. Ωστόσο όλοι οι ταξιδιώτες έχουν ήδη αναχωρήσει για εκδρομές και περιηγήσεις, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κερκίνη, Πέλλα, Βεργίνα, το Δίον, παραδοσιακά χωριά της Χαλκιδικής, το κτήμα Γεροβασιλείου. Μάλιστα όπως είπε ο πράκτορας Αναγνώστης Θεοχαρόπουλος, πέρα από τις εκδρομές με πούλμαν, κάποιοι έχουν επιλέξει βόλτα και περιήγηση στην πόλη με τα πόδια. «Με 600 επιβάτες από τους οποίους οι 150 θα επιβιβαστούν από εδώ» (Θεσσαλονίκη)» σημείωσε ο κ. Καλλής.

Την προστιθέμενη αξία που δίνει στην πόλη η κρουαζιέρα με την αναβάθμιση του λιμένα υπογράμμισε ο κ. Λιάκος, εκτελεστικός πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ. «Είναι ένα 'προϊόν' το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται. Να σας πω ότι το 92% των επισκεπτών- επιβατών συστήνουν σε άλλους επιβάτες τη Θεσσαλονίκη, αυτό δείχνει και την αύξηση που θα επέλθει κατά την άποψή μας τα επόμενα χρόνια».

Στον λιμένα της Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματιστεί συνολικά 68 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για το 2023, έναντι 61 το 2022.

