Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση διάσωσης θαλάσσιας χελώνας

Περαστικοί είδαν την χελώνα να κολυμπάει με δυσκολία στον Θερμαϊκό, ειδοποίησαν το λιμανικό και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης…

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε σήμερα η επιχείρηση διάσωσης μίας θαλάσσιας χελώνας, που είχαν δει περαστικοί από χθες το βράδυ να κινείται με δυσκολία στα νερά του Θερμαϊκού, πολύ κοντά στον προβλήτα, στο ύψος της Αριστοτέλους και ειδοποίησαν τις λιμενικές αρχές. Κλιμάκιο του λιμενικού χθες, δεν κατάφερε να την εντοπίσει. Σήμερα το πρωί, λιμενικοί από την ξηρά και με πλωτό σκάφος κατάφεραν να την περισυλλέξουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος, η χελώνα δεν φέρει εμφανές τραύμα, ωστόσο όσοι την είδαν διαπίστωσαν ότι είχε δυσκολία να κολυμπήσει. Το ζώο μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ για περαιτέρω παρακολούθηση, αξιολόγηση και φροντίδα. Για τη διάσωση της χελώνας, κινητοποιήθηκαν και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

