Υγεία - Περιβάλλον

Κόρινθος: νεκρό το δελφίνι που έχασε τον προσανατολισμό του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυστυχώς δεν τα κατάφερε το νεαρό δελφίνι που "έχασε τον δρόμο του" και βγήκε σε παραλία της Κορίνθου.

Δεν είχε αίσιο τέλος η προσπάθεια διάσωσης δελφινιού που ξεβράστηκε σε παραλία της Κορίνθου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, το νεαρό δελφίνι που εχθές το μεσημέρι είχε χάσει τον προσανατολισμό του και είχε βγει στην παραλία Καλάμια της Κορίνθου, εντοπίστηκε νεκρό.

Το λιμεναρχείο Κορίνθου με την βοήθεια ιδιώτη μετέφεραν με σκάφος το μικρό δελφίνι στα ανοιχτά στον Κορινθιακό, αλλά δυστυχώς το πρωί της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία της Κορίνθου κοντά στα 5Φ.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Σεργιανόπουλος: Η δολοφονία που συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Πάτρα: κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία ενώ προσπαθούσε να την σώσει

Τσαρούχης: Έργο του πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία