Παράξενα

Επιβάτης παρενόχλησε αεροσυνοδό σε πτήση Παρίσι - Αθήνα

Αναταραχή υπήρξε σε πτήση από το Παρίσι προς την Αθήνα όταν επιβάτης παρενόχλησε αεροσυνοδό.

Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ, συγκεκριμένα ο Γάλλος επιβάτης παρενόχλησε την αεροσυνοδό ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της πτήσης είχε ανάρμοστη συμπεριφορά.



Η αεροσυνοδός με ψυχραιμία ακολούθησε το πρωτόκολλο. Ειδοποίησε την προϊσταμένη και εκείνη έπειτα τον κυβερνήτη. Ωστόσο, ο γάλλος επιβάτης συνέχισε την ανάρμοστη συμπεριφορά ακόμη και στους υπόλοιπους επιβατες.



Ο πιλότος έκανε υποχρεωτική προσγείωση στην Θεσσαλονίκη όπου εκεί ήταν 10 αστυνομικοί με τον έναν να του αρπάζει το διαβατήριο από την τσέπη



Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα και στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" του Ηρακλείου, όταν εντοπίστηκε ένα πιστόλι στις βαλίτσες επιβάτη.



Σύμφωνα με πληροφοριες πρόκειται για έναν 62χρονο Ισραηλινό ο οποίος ταξίδευε προς το Τελ Α Αβιβ είχε μέσα στις επισκέπτες του ενα πιστόλι το οποίο είχε αποσυναρμολογήσει.



Οι υπάλληλοι κατευθείαν το κατάλαβαν και ο 62χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα μεγάρων για παράβαση του νόμου περί όπλων.

