Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ η γυναίκα που δέχτηκε 14 μαχαιριές από τον σύντροφό της

Σοκ από το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Της επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο και στην συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Τουλάχιστον 14 μαχαιριές δέχτηκε σε διάφορα σημεία του σώματός της η νεαρή γυναίκα την οποία τραυμάτισε σοβαρά με κουζινομάχαιρο ο αρραβωνιαστικός της χθες το βράδυ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, στο Ηράκλειο.

Οι λόγοι που έγινε το αιματηρό περιστατικό μένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστοι, ενώ σύμφωνα με όσα είπαν γείτονες που είδαν την κοπέλα στο δρόμο αιμόφυρτη να καλεί σε βοήθεια, «το ζευγάρι δεν είχε ποτέ απασχολήσει με τη συμπεριφορά του».

Ο 36χρονος άνδρας, ελεύθερος επαγγελματίας, επιτέθηκε στην συνομήλικη αρραβωνιαστικιά του, η οποία σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες είναι ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος σε τουριστική περιοχή του νησιού και ο πατέρας του 36χρονου ήταν εκείνος που τον αφόπλισε, καταφέρνοντας να του αποσπάσει το κουζινομάχαιρο.

Τα χτυπήματα που δέχτηκε η γυναίκα ήταν στο θώρακα, στην πλάτη και στα άκρα, ενώ έχασε πολύ αίμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ το νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση, αλλά έχοντας σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε αυτοτραυματιστεί δύο φορές στην κοιλιά, έχοντας κι εκείνος χάσει αίμα.

Μάλιστα, όταν εντοπίστηκε, ήταν σε σύγχυση και δεν είπε πολλά πράγματα για όσα προηγήθηκαν. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 36χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο φρουρούμενος.

Πηγή: Creta24





