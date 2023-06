Κοινωνία

Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια γυναίκα και δυο παιδιά από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, σε πολυκατοικία του Πειραιά, επί της οδού Φωτίου Κονυτσά, στην περιοχή των Μανιάτικων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει για κατάσβεση 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έγκαιρα μια ηλικιωμένη γυναίκα και δύο παιδιά μέσω του κλιμακοστασίου.

Λόγω της φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φωτίου Κορυτσάς, από το ύψος της οδού Θερμοπύλων έως το ύψος της οδού Αιγάλεω.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Πολεμικό συμβούλιο για την πυρηνική απειλή από το Ιράν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την απόκρουση μεγάλης αντεπίθεσης του Κιέβου

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική